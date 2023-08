Muere William Friedkin, director de 'El exorcista' y 'French Connection (Contra el imperio de la droga)'

El director de cine William Friedkin, ganador del Oscar a la mejor dirección en 1972 por su trabajo en The French Connection (Contra el imperio de la droga) y también director de la mítica película El exorcista (1973) ha fallecido este lunes en Los Angeles a la edad de 87 años, como confirmó el decano de la Universidad Chapman, Stephen Galloway, amigo de Friedkin y de la esposa del realizador, Sherry Lansing.

Friedkin tenía previsto estrenar su última película, The Caine Mutiny Court-Martial, protagonizada por el actor Kiefer Sutherland, en el próximo Festival de Venecia, que ya le otorgó el León de Oro de la Mostra a toda su carrera en el año 2013, a finales del mes de agosto.

Nacido en Chicago el 29 de agosto de 1935, su trayectoria como director se compone de más de 40 obras, entre largometrajes, documentales y episodios de series de televisión. También destacó por su labor como guionista y productor, y además como un apasionado de la ópera. Debutó en 1962 con el mediometraje para televisión The People vs. Paul Crump y en cines cinco años después con el musical Buenos tiempos protagonizado por Cher. En 1970 logró notoriedad ante cinéfilos y crítica por el drama homosexual Los chicos de la banda, pero fue al año siguiente cuando Hollywood se rindió a sus pies, con Oscar incluido, por The French Connection, un thriller protagonizado por Gene Hackman, y con Fernando Rey en el rol de un traficante de heroína francés. Sus trepidantes y realistas secuencias de persecución marcaron un hito en el cine.

Tan solo dos años después le llegaría un taquillazo histórico con la adaptación de la terrorífica novela de terror El exorcista de William Peter Blatty, un título de referencia y que en su momento se posicionó como la película más taquillera de todos los tiempos superando los 400 millones de dólares de Lo que el viento se llevó.

Sin embargo, su carrera también conocería, a pesar de la calidad de las películas, importantes pinchazos comerciales caso de los thrillers Carga maldita, una nueva versión del clásico francés El salario del miedo (1953) o Vivir y morir en Las Vegas (1985).

"No le temo a la muerte, sino a la vida"

Friedkin también está considerado como uno de los cineastas que en los 70 reivindicaron su independencia ante los grandes estudios y que destacaron además por no eludir temas controvertidos. Uno de ellos fue otro thriller ambientado en el mundo de la homosexualidad A la caza con Al Pacino en 1980.

El cine le dio fama y prestigio, pero el grueso de su obra lo desarrollaría en televisión. Realizó, entre otros, episodios para La hora de Alfred Hitchcock, Más allá de los límites de la realidad o Historias de la cripta, y una nueva adaptación de Doce hombres sin piedad en 1997 protagonizada por Jack Lemon y George C. Scott. Además de documentales como The Devil and The Father Amorth de 2017 en el que recogía la historia real del sacerdote oficial en casos de exorcismo del Vaticano y en el que también llegó a asistir a exorcismos reales. Antes, en 2011, había dirigido la polémica adaptación de la obra teatral Killer Joe con Matthew McConaughey, Emile Hirsch y Juno Temple, su último largometraje de ficción estrenado hasta el momento en cines a la espera de la póstuma The Caine Mutiny Court-Martial.

En ese mismo año 2017 recibió el Gran Premio Honorífico en el Festival de Sitges, y preguntado en una entrevista para 20 Minutos sobre que era lo que más le aterrorizaba respondió: "Hace unos cincuenta años entrevisté, para realizar un documental sobre su vida, a Manuel Benítez "El Cordobés". Filmé incluso alguna corrida de toros. Y le pregunté si tenía miedo a la muerte. Su respuesta fue "No tengo miedo a la muerte. A lo que realmente temo es a la vida". Esta fue su respuesta y también la que hago mía."

