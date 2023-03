Anne Hathaway protagonizará lo nuevo de David Robert Mitchell ('It follows')

El mito de la adolescencia convirtió a David Robert Mitchell en alguien a seguir en el indie estadounidense, pero nadie esperaba el impacto que causaría cuatro años después, en 2014, con It follows. Esta parábola de terror se convirtió en uno de los films más aclamados del género, allanando el terreno para que Lo que esconde Silver Lake fuera una película aún más ambiciosa, con el protagonismo de Andrew Garfield.

Ocurría en 2018, y al no ser en modo alguno un éxito de taquilla (sí un film de culto automático), Mitchell no ha podido desde entonces levantar proyecto. De ahí que sea tan buena noticia que, según Hollywood Reporter, un estudio como Warner Bros. haya confiado en su visión para un cuarto film. Este carece de título, lo único que se sabe es que Mitchell lo quiere rodar en IMAX y empezaría con la producción este otoño.

También ha trascendido el nombre de su protagonista: Anne Hathaway. La oscarizada actriz, vista recientemente en Armageddon Time, protagonizará el film de Mitchell, sucediendo el rodaje su trabajo en She Came to Me (proyectada en el Festival de Berlín) y su presencia en la película de Barrio Sésamo, que lleva años en preproducción.

Junto a Warner, la película de Mitchell viene auspiciada por Bad Robot. Esto es, el sello de J.J. Abrams, que teóricamente sigue desarrollando estos días aquel Superman negro que iba a escribir Ta-Neishi Coates. Esperemos conocer pronto más detalles de lo nuevo de Mitchell.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.