Anne Hathaway sigue queriendo hacer la película de 'Barrio Sésamo'

Allá por 2018, varios medios recogieron que Anne Hathaway iba a protagonizar una película basada en Barrio Sésamo. La dirigiría Jonathan Krisel (creador de la serie Portlandia) acompañando a Hathaway Chance the Rapper y siendo contratado Bo Burnham para componer la banda sonora. El proyecto tenía muy buena pinta, pero los años han pasado sin que se concrete nada, hasta que cerca de un lustro después Hathaway ha vuelto a hacer referencia a él durante su paso por el Festival de Sundance. En la nueva edición de este festival la actriz ganadora del Oscar ha venido a presentar Eileen: film que la tiene de protagonista y que se basa en la novela homónima de Ottessa Moshfegh (Mi año de descanso y relajación). Ahí Collider le ha preguntado por el futuro de Barrio Sésamo.

¿Se hará esta película realidad en algún momento? Hathaway responde con cautela: “Todavía no ha ocurrido nada, pero espero que sí”. La actriz parece seguir interesada en este film, de cuyo argumento llegaron a trascender algunos detalles en su día: en él Hathaway interpretaría a la periodista Sally Hawthorne, obsesionada con demostrar al mundo que Barrio Sésamo es un lugar real al margen del programa de televisión. Durante el lustro transcurrido, sin embargo, las carreras de los implicados han seguido adelante: mientras Burnham ha triunfado con Una joven prometedora y su musical pandémico Inside, Hathaway no ha dejado de trabajar tanto en el cine como en la televisión.

Más allá de coprotagonizar con Jared Leto la serie WeCrashed, Hathaway se ha dejado ver por Dark Waters, Las brujas, Ocean’s 8 o la reciente Armageddon Time. Por muchos proyectos que tenga por delante, Hathaway sigue teniendo en mente Barrio Sésamo, y en Sundance ha indagado en por qué elige los proyectos que elige: “No hago películas que no me gusten. Aunque sea un amor extraño. Incluso si es un amor que no tiene sentido para otras personas e incluso si el producto final no es de ninguna manera lo que yo pensaba que iba a ser. Si no despierta algo, no creo que pueda hacerlo”.

Barrio Sésamo le ha despertado algo, y esperemos que en algún punto pueda salir de su limbo productivo.

