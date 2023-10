La gran productora indie del momento planea pasarse a las franquicias tras el fracaso de 'Beau tiene miedo'

Han pasado casi diez años de la película que puso a A24 en el mapa, poco después de que esta productora de cine independiente fuera fundada por David Fenkel, John Hodges y Daniel Katz. Spring Breakers, dirigida por Harmony Korine, venía a sacudir la imagen pública de las chicas Disney Vanessa Hudgens y Selena Gómez, con un gran impacto entre el público que asentaba las líneas maestras de producción para A24: películas de autor, pero capaces de combinar el meme con el atractivo comercial.

Desde entonces, pocos sellos han disfrutado del prestigio de A24, en combinación a un caudal productivo que no dejaba de crecer. Este año A24 ya lleva estrenadas en EE.UU. quince películas, mientras aún permanece fresco el inaudito triunfo de Todo a la vez en todas partes el año pasado. La película de los Daniels fue la obra más taquillera de toda la historia de A24, y cosechó tal favor por parte de público y crítica como para arrasar en los Oscar. Detrás quedaban, con taquillas igualmente contundentes, Hereditary y Lady Bird.

Todo apunta, pues, a que A24 vive un momento de esplendor, pero según un reciente reportaje de The Wrap no es así del todo. El modelo de negocio de A24 no es demasiado sostenible en el actual ecosistema de Hollywood: “Todos en el mundo del cine independiente son conscientes de que A24 necesita hacer películas más comerciales además de cine de autor”, asegura una fuente. Tal es así, que el ejecutivo del estudio Noah Sacco se habría pasado todo el verano sopesando “proyectos de acción y grandes propiedades intelectuales”.

Particularmente, la directiva querría quitarle “énfasis a dramas tradicionales impulsados por personajes/autores”, y el citado Sacco habría estado cortejando a Blumhouse y Universal para adquirir los derechos de La noche de Halloween, que recientemente auspiciaba una trilogía a manos de David Gordon Green (El exorcista: Creyente). Suena chocante, si bien es cierto que A24 se ha hecho fuerte en el mismo cine de terror de bajo presupuesto que domina Blumhouse: ahí está La bruja de Robert Eggers o la obra de Ari Aster.

Aster, precisamente, sería uno de los responsables de este viraje. Hereditary y Midsommar funcionaron muy bien, y por eso A24 terminó cediendo en todas las demandas de Aster con respecto a su tercer film, que vio la luz este año. Bea tiene miedo, protagonizada por Joaquin Phoenix, era una comedia de terror (o algo así) que duraba tres horas y había requerido un presupuesto bastante holgado para los estándares de la productora. Como resultado, Beau tiene miedo le ha hecho perder a A24 35 millones de dólares.

Otros films previos como Waves o El caballero verde han ido probando que A24 debía relajar su inversión autoral, mientras iba consolidándose como un agente económico de primer orden. Al fin y al cabo, A24 ya tiene una división de merchandising y todo, que por ejemplo ha comercializado este verano la icónica mano de Háblame (película de terror a la que tampoco le fue nada mal, y que ya tiene confirmada la producción de una secuela).

“El negocio del cine de autor es pésimo y arriesgado”, insisten desde The Wrap, confirmando en definitiva que A24 no puede mantenerse mucho tiempo más como productora limitada al cine de autor. Aparte de los problemas económicos, está el hecho de que A24 no suele retener a estos mismos autores: Greta Gerwig y Robert Eggers se fueron a Warner y Universal tras despuntar con Lady Bird y La bruja.

Así que sí, A24 quiere hacer un cine más comercial, sin eludir las franquicias ni quizá los blockbusters de nivel medio. Es un destino habitual de las productoras independientes: le pasó a Miramax o a Annapurna, y de no tomar cartas en el asunto bien podría acabar con Paramount Vantage, sello que cerró en 2014 tras Nebraska. No deja de ser una pena, pero esto es Hollywood.

