'¡Nop!' de Jordan Peele y la nueva ola de maestros del terror

Uno de los estrenos más esperados en el género fantástico es ¡Nop! de Jordan Peele, el cineasta afroamericano que con tan solo dos largometrajes anteriores se ha ganado merecidamente la fama de especialista en tramas tan originales como misteriosas y terroríficas. En esta, su tercera película, tendremos un rancho donde transcurren los asuntos terrenales, y unos extraños acontecimientos procedentes del cielo.

Pese a no conocerse demasiados detalles sobre el argumento, el mismo Peele ha avanzado que trata sobre la adicción a los espectáculos, y también ha querido calificarla como "la gran historia americana sobre OVNIS". ¿Lo habrá conseguido? En Estados Unidos se ha estrenado el 22 de julio, pero para que llegue a nuestros cines deberemos esperar hasta el 19 de agosto.

Su debut en 2017 con ¡Déjame salir!, protagonizado por Daniel Kaluuya (que repite en ¡Nop!), Oscar al mejor actor de reparto por Judas y el Mesías Negro, era un inquietante thriller con referencias a la cuestión racial en Norteamérica que fue aclamado por la crítica, y es también uno de los pocos títulos del género que puede presumir de haber sido nominado al Oscar a la mejor película.

Dos años después llegaría Nosotros, también protagonizado por actores afroamericanos e intentando de nuevo sorprender y una trama con doppelgängers. Jordan Peele había empezado a ser conocido como cómico, pero ha sido su incursión en el fantástico lo que le ha aportado mayor prestigio a nivel internacional. Incluso la cadena CBS All Access le fichó para que se hiciera cargo de nuevas tandas de episodios para la puesta al día de la clásica serie The Twilight Zone.

En un vaivén constante, dentro de la cosecha anual del género, de talentos prometedores o debutantes entregados a la causa, en nuestra cinematografía aún sobresalen, por constancia y trayectoria, dos veteranos como Paco Plaza y Jaume Balagueró. Juntos dirigieron [•REC], estrenada en 2007, y por separado han mantenido una activa presencia en el género. Plaza estrenó La abuela en enero, y ya tiene en posproducción Hermana Muerte, spin-off de Verónica para Netflix.

Por su parte, Balagueró, después de probar con una historia de atracos en Way Down, tiene en marcha Venus, basada en el universo de H.P Lovecraft y bajo el sello de Fear Collection, la nueva productora de películas de terror de Sony, Prime Video y Pokeepsie Films (la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang), avivada por el auge en el género con directores como Juan Antonio Bayona, Jaume Collet-Serra, Nacho Vigalondo, Rodrigo Cortés o Álex de la Iglesia

Las mujeres también han irrumpido con fuerza en el terreno del terror. La australiana Jennifer Kent creó un pequeño clásico con Babadook (2014), la galesa Prano Bailey-Bond ofreció un prometedor debut con Censor (2021), la finlandesa Hanna Bergholm tiene su carta de presentación con el body horror de Hatching (2022), y las estadounidenses Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve a casa sola de noche y Mona Lisa and The Blood Moon) o Natalie Erika James (The Relic) se están labrando una buena reputación.

Entre los directores más recientes que están despuntando, el francés Just Philippot sorprendió con los saltamontes caníbales de La nube (2020), el uruguayo Fede Álvarez ha destacado con No respires (2016) o el remake de Posesión infernal (2013). Joko Anwar es de los que ha puesto a Indonesia en el mapa con títulos como La mujer del infierno (Impetigore), al igual que Timo Tjahjanto que se hará cargo del remake hollywoodiense de la celebrada película de zombis surcoreana Train to Busan, se titulará Train to New York y se estrena en abril de 2023.

En Estados Unidos, el dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett han pasado de Noche de bodas a hacerse cargo de las nuevas entregas de Scream, David Gordon Green de las de Halloween. William Brent Bell se ha hecho cargo de la precuela La huérfana: Primer asesinato que se estrenará en septiembre, y Ti West ha realizado un brillante slasher con X, de la que ya ha rodado una precuela basada en su protagonista, Pearl (Mia Goth).

SEIS CINEASTAS DE MIEDO

Alex Garland

El escritor y director londinense despuntó con tan solo dos películas, Ex_Machina (2014) y Aniquilación (2018), y la miniserie Devs. Sus preferencias se inclinan por ofrecer argumentos originales y de pesadilla en contextos de ciencia-ficción.

Perturbador y surrealista, su más reciente largometraje es Men, estrenada el 22 de julio, en torno a traumas femeninos y violencia masculina. Crítptica y con pocos personajes, la protagoniza Jessie Buckley (La hija oscura).

André Øvredal

El cineasta noruego suma cinco largometrajes. Trollhunter (2010) le lanzó internacionalmente, convenció con la inquietante La autopsia de Jane Doe (2016) y Guillermo del Toro le apadrinó como productor en Historias de miedo para contar en la oscuridad (2019).

Le va la fantasía y una buena ración de sustos. Inspirado en la novela de Bram Stoker, para estrenarse en 2023 tiene Last Voyage of the Demeter, la goleta rusa que transportó Drácula de Transilvania a Londres y en la que Javier Botet será el temible conde. También prepara la segunda parte de sus Historias de miedo.

Ari Aster

Con solo dos películas, Hereditary (2018) y Midsommar (2019), el neoyorquino se ha hecho con una reputación enorme. Cine de terror de autor que busca también ser distinto y renovador. Atmosférico, pero sin hacerle ascos al gore y a unos cuantos sobresaltos.

Su nueva película es Disappointment Blvd. alejándose, al menos en apariencia, del terror con la historia de un hombre de negocios de gran éxito afectado por una crisis de ansiedad. Teniendo en cuenta que la protagoniza Joaquin Phoenix y quien la dirige, no será nada convencional.

Brandon Cronenberg

Siendo hijo de David Cronenberg, el gusto por lo espeluznante y el body horror más radical está en su ADN. El canadiense debutó con Antiviral (2012), sátira distópica sobre el culto a los famosos, y con el contundente thriller Possessor Uncut se llevó un montón de premios, incluido el de mejor película y director en Sitges.

Con Infinity Pool, en posproducción y que protagonizan Mia Goth y Alexander Skarsgård, nos llevará a un resort de lujo en una isla paradisiaca. Pero, no hay que fiarse. Allí nos esperan varios horrores, físicos y psicológicos.

Julia Ducournau

A la directora parisina le han bastado dos películas para dejar huella. A su rotundo y controvertido debut con Crudo (2016), sobre adolescencia y canibalismo, le siguió Titane (2021) con la que logró la Palma de Oro en Cannes.

Se inclina por lo repulsivo y a la vez fascinante, por las historias chocantes e inesperadas, y no tiene reparos en mostrar sexo y sangre. De momento aún no ha anunciado nuevo proyecto, y es que después de lo de Cannes, tanto los fans como la crítica la esperan con las expectativas muy altas.

Robert Eggers

Y tercer nombre de la lista que tuvo suficiente con su debut, y segunda película, para ganarse a los amantes del género y la crítica. El neoyorquino destacó con el folk terror ancestral de La bruja (2015) con una por entonces desconocida Anya Taylor-Joy, y la claustrofóbica y surrealista El faro, en blanco y negro y tan solo dos personajes (Robert Pattinson y Willem Dafoe).

Después de probar fortuna con una producción épica de vikingos, El hombre del norte, uno de los proyectos que hace tiempo que acaricia es una nueva adaptación de Nosferatu.

