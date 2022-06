Triunfo en el multiverso: ‘Todo a la vez en todas partes’ es la película más taquillera de A24

Cada poco tiempo surge otra oportunidad de recordar que A24 es lo mejor que le ha pasado al indie estadounidense en mucho tiempo. Este incansable estudio ha desarrollado suficientes películas en los últimos años como para que haya quien distinga en su producción ciertas “plantillas” o características similares en tanto a la estética, pero más allá de eso la originalidad y arrojo de sus proyectos parecen fuera de duda. El último exponente lo hemos tenido en Todo a la vez en todas partes, poco después del cálido recibimiento de X de Ti West. Se trata de lo nuevo de los Daniels, quienes estrenaran en su momento Swiss Army Man dejando para la posteridad a un Daniel Radcliffe cadavérico y flatulento.

Todo a la vez en todas partes se ha convertido en el pequeño gran fenómeno de 2022. Su tratamiento del hoy tan en boga multiverso, a través de las desventuras de una familia de inmigrantes chinos liderada por Michelle Yeoh y Ke Huy Quan (y acosada por una funcionaria con muy malas pulgas, interpretada por Jamie Lee Curtis), ha encandilado a crítica y espectadores, pero restaba la duda de hasta dónde llegaría este éxito. Pues bien, sin hablar de cifras estilo Marvel Studios, a Todo a la vez en todas partes no le está yendo nada mal, y Deadline recoge que, con sus 80.9 millones de dólares recaudados a nivel mundial, ya ha superado los logros de la que antes era la película con mejor recorrido de A24.

Esto es, Hereditary, que junto a Lady Bird de Greta Gerwig ocupaban hasta no hace mucho la posición de películas más exitosas de A24. No obstante, los 80.2 millones de Hereditary han sido superados por Todo a la vez en todas partes, encontrando un 75% de su taquilla total entre EE.UU. y Canadá. Ocurre cuando Todo a la vez en todas partes ya puede adquirirse en VOD y aún quedan varios países a los que llegar. No le ha ido nada mal en Reino Unido, Australia y Taiwán (en España, la semana pasada, debutó en sexta posición con 108.000 euros), y en breve llega a Francia, Italia y Japón, por lo que esta cantidad solo puede ir a más.

Una excelente noticia no solo por el escaso presupuesto y lo bien aprovechado que está en este film de A24, sino porque se distancia ampliamente de lo conseguido por el anterior trabajo de los Daniels. Swiss Army Man apenas consiguió 4.9 millones, de forma que Todo a la vez en todas partes ha terminado superando todas las expectativas.

