Así se disculpó Chris Rock a Jada Pinkett Smith por el chiste de los Oscar que llevó a la bofetada de Will Smith

Este 17 de octubre Jada Pinkett Smith publica sus memorias, bajo el título Worthy. Es lo que ha derivado en una nueva ronda de entrevistas que de pronto ha lanzado detalles reveladores sobre su relación con Will Smith: aunque no estén divorciados, el actor y ella llevan separados siete años, y tal era su situación durante la ceremonia de los Oscar en la que Chris Rock fue abofeteado por hacer un chiste sobre la alopecia de Jada. La agresión de Will Smith poco antes de ganar el Oscar a Mejor actor por El método Williams ha conmocionado a Hollywood, provocando su veto de la Academia y el aparente rencor de Chris Rock.

El cómico acostumbra a arremeter contra la pareja en sus espectáculos humorísticos, mientras figuras cercanas a él hablan de la humillación que sintió. Smith, en ese sentido, prefiere ser conciliadora, y durante una entrevista con People al hilo de la publicación de Worthy ha dado detalles sobre la relación que le ha unido con Rock durante años. También sobre lo ocurrido en la gala de los Oscar de 2022: Smith asegura que no ha vuelto a hablar con Rock desde el incidente. “No, no he hablado con Chris. ¿Tengo algún deseo de hablar con él?”, pregunta retóricamente.

“Pues mi deseo solo es este: que se aclaren todos los malentendidos y haya paz”. Entonces le preguntan si se sintió ofendida por el chiste de Rock (aquel que provocó que su pareja subiera al escenario para abofetearle), y parece que no mucho. “Es lo que hacen los cómicos. Solo voy a decir que no estoy aquí para juzgar cómo la gente decide expresarse o expresar su arte. Diré que varias veces han herido mis sentimientos, claro. Chris me ha herido mucho. Pero, al fin y al cabo, estar en el candelero también forma parte del oficio”.

La actriz prefiere tomarse lo ocurrido con filosofía, y revela que Rock llegó a disculparse con ella durante la misma ceremonia, luego de que ocurriera lo que ocurrió. “Chris bajó al final del escenario e intentó disculparse conmigo. Me dijo ‘no pretendía hacerte daño’. Le dije ‘no puedo hablar de esto ahora, Chris. Esto es una mierda vieja’, recuerda Smith. “Pensaba que se trataba de los Oscar 2016 y... de sus problemas, que ya tenían antes de que yo entrara en escena a finales de los 80. Tengo que dejar eso para el futuro. Tengo que dejar que Will y Chris hablen de eso, pues tienen mucho de qué hablar”.

La tensión venía de lejos

Con lo de los Oscar 2016 la actriz se refiere a una vieja rencilla con Rock, que podría haber alentado el chiste. Esta ceremonia fue la de los #OscarsSoWhite, cuando vayas figuras se quejaron de que la Academia no nominara a ningún intérprete negro. Entre ellas estaba Jada Pinkett Smith mientras que Chris Rock había sido elegido como presentador de la ceremonia. Smith criticó abiertamente este rol, y más tarde Rock hizo chistes sobre ello durante la ceremonia. “Puede que haya algún malentendido entre Chris y yo en lo que respecta a los Oscar de 2016. Creo que él podría haberse ofendido, y no era mi intención ofenderle. No era lo que quería. Pero igual hubo un gran malentendido ahí”.

“Quizá debería haberle llamado y decirle ‘hola, ¿estás bien?’ ‘Que sepas que, aunque me estoy pronunciando sobre los Oscar, te deseo lo mejor y quiero que lo sepas’”, prosigue la actriz, pensando que hay un resentimiento que, no obstante, parecía haber quedado atrás en un primer momento: Rock y ella hablaron luego de la ceremonia de 2016. “Él se disculpó y yo también me disculpé con él. Así que en realidad pensé que estábamos bien, que el hacha de guerra estaba enterrada entre nosotros. Y no habíamos hablado desde entonces, hasta que llegó 2022”. Por último, Smith detalla otro incidente previo a la agresión.

Rock le habría pedido salir hace tiempo, coincidiendo con los rumores de que la relación de los Smith no pasaba por el mejor momento. “Cada verano salían informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar. Así que me llamó, ‘me encantaría salir contigo’. Y yo, ‘¿qué quieres decir?’ Él me dijo ‘bueno, ¿no os vais a divorciar Will y tú?’ Respondí ‘no, Chris, eso son sólo rumores’. Estaba horrorizado. Se disculpó y eso fue todo”. Definitivamente, la bofetada fue más que una bofetada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.