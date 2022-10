John Carpenter no tiene ni idea de qué es el 'terror elevado': "Puedo imaginármelo pero no sé qué significa"

Terror elevado. Todo el mundo habla de él pero nadie sabe realmente qué significa. Esta etiqueta, por llamarlo de alguna manera, es la que llevan recibiendo una serie de determinadas películas desde hace pocos años. Las obras de Jordan Peele (Nop), Ari Aster (Midsommar) o Robert Eggers (La bruja) han sido algunas de las que han recibido este sobrenombre, supuestamente para diferenciarlas del resto de películas de terror en estos últimos años.

Ni siquiera todo un maestro del género como John Carpenter tiene muy claro lo que es el "terror elevado". El director de películas como La cosa, La niebla o, por supuesto, La noche de Halloween, fue preguntado en torno a a este nuevo subgénero y dejo una respuesta que podrá sorprender a muchos fans del terror, pero no tanto a todos aquellos que ya conocen un poco a Carpenter y su forma de ser.

"No tengo ni idea de qué es. Quiero decir, puedo imaginármelo, pero realmente no sé qué significa", respondía el cineasta al ser preguntado por este nuevo término de la crítica. Al ponerle ejemplos recientes del terror elevado como Midsommar o Hereditary, el director seguía en sus trece: "No tengo ni idea de qué está hablando". Además, se atrevía a hacer una bonita reflexión sobre esta idea de agrupar y separar las películas de terror: "Hay un terror metafórico. Pero todas las películas tienen... no tienen mensajes. Tienen temas. Material temático, y algunas películas de terror tienen material temático. Las buenas lo tienen".

Está claro que John Carpenter no tiene tiempo para dar rodeos con nuevos términos acuñados por una serie de críticos. El director se encuentra enfocado en la última entrega de la saga que comenzó con él, Halloween, cuya nueva serie llega a su final este 14 de octubre con Halloween: El final. Jamie Lee Curtis intentará acabar de una vez por todas con Michael Myers en una película que puede que tenga a o no metáforas, pero desde luego tendrá sustos y mucha sangre.

