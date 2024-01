Évole arranca temporada con C. Tangana y presumiendo de famosos en su programa

Este domingo a las 21.25 horas La Sexta estrena la quinta temporada de Lo de Évole. En la primera entrega de la nueva etapa, titulada Lo de Pucho, Jordi Évole viaja a Italia con el artista C. Tangana, en un formato que combina el documental y la entrevista con una estética que desde el canal definen como "entre el videoclip y el cine de Sorrentino".

Además, en su nueva temporada el programa contará en próximos episodios con Ana Belén, los supervivientes del accidente de los Andes, José Luis Rodríguez Zapatero, Albert Pla o Henar Álvarez, entre otros.

De hecho, la mayoría de ellos aparecen en uno de los avances promocionales de la temporada, en la que, por ejemplo, Évole se da un masaje junto a C. Tangana, le derrama la bebida encima a Ana Belén, habla de orgasmos con Henar Álvarez y de todo un poco con Pla.

"La televisión a veces parece que va por raíles, todo muy planificado", ha observado el comunicador en una comparecencia ante los medios y agradeciendo que su programa se salga de la norma a este respecto. A escasos días del estreno de la temporada, Évole no puede confirmar los diez invitados que la conformarán. Lo que sí puede adelantar es quién no estará en la quinta entrega de Lo de Évole, lamentando en particular, a pesar de su empeño, no haber conseguido entrevistar a Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont.

Évole menciona a Ayuso y Pedro Sánchez como "los dos grandes políticos que han sabido entender el tiempo actual". "Todo está encarado para que haya un enfrentamiento [entre Ayuso y Sánchez] en unas elecciones generales y allí se acaba el videojuego, 'game over', hay que cambiar", vaticina, comparando la confrontación a una final entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El comunicador opina que ambos políticos son "mucho más parecidos de lo que ellos creen".

Uno de los invitados confirmados en las nuevas entregas es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, veinte años después de su primer mandato al frente del Gobierno. Évole adelanta que en el episodio en cuestión tratarán de cómo se vivieron esos "cuatro días frenéticos" entre los atentados del 11-M y las elecciones del 14-M. "Es un punto de inflexión clarísimo que nos ha llevado adonde estamos ahora", observa.

El presentador señala esas fechas fundamentales en la historia reciente de España como el momento en que comenzó "la gran polarización de este país", además de situar entonces "el germen embrionario de VOX".

En cuanto al primer episodio de la nueva temporada, Évole ha querido ensalzar la figura de su protagonista: "C. Tangana me parece uno de los tipos más inteligentes que he entrevistado últimamente". La entrega mostrará la transición del artista, su nueva faceta como director de cine y abordará temas como la diferencia entre el personaje y la persona, el éxito y fracaso, el dinero, el amor, las fiestas, las adicciones, el ego...

El cantante siempre tuvo claro que quería trascender, que quería hacer algo que mereciera la pena, intervenir en el mundo. En 2021,su último disco 'El Madrileño' se convirtió no solo en el más vendido, sino en el mejor estreno online de un artista español, siendo el disco más escuchado del mundo en la primera semana de su lanzamiento. En 'Lo de Pucho' el artista recuerda detalles de su vida personal y se pronuncia sobre los episodios más polémicos de su carrera.

Lo de Évole cerró su pasada edición como el programa más visto de La Sexta en el año. En su regreso, su presentador ha querido romper una lanza por la televisión generalista y tradicional. "Me sigue seduciendo muchísimo la posibilidad de que haya algunos programas que los espectadores quieran ver a una hora, un determinado día y poder al día siguiente comentarlo en la oficina", afirma el comunicador que reconoce que "esa posibilidad de generar un evento" es un reto que le motiva.