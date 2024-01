Por desgracia para muchos, La isla de las tentaciones 7 ya ha dicho adiós a una de las participantes más llamativa, Andrea Bueno, la joven de 18 años que abandonó el programa tras la primera noche. Y es que su actitud en el reality fue la que más momentazos dio, para bien o para mal, pero es algo de lo que ella ahora se arrepiente.

Así lo deja claro en una reciente publicación en su TikTok y su Instagram, donde responde a algunos mensajes de niñas que le dicen que la tienen de referente. Aun así, ella defiende que es mejor que se queden solo con la parte de que no se deja pisar por nadie.

"No me gustaría que me tuvierais de referente por lo loca que me volví en La isla", pide a sus seguidoras. "Mis comportamientos ahí se fueron, se fueron de crazy, perdí los papeles, no sabía gestionar mi ira y eso no está bien".

"Si te pasa eso, busca ayuda, porque la vas a encontrar y, después de la tormenta, viene el sol", aseguró. "En esos momentos que no gestionas la ira, que se te vaya la pinza... No, eso hasta un límite".

De hecho, ya reveló hace días en sus redes lo mal que lo pasó en el programa: "Mi experiencia fue una puta mierda con mayúsculas. Sufrí muchísimo, lo pasé fatal".

"Cuando me veo solo tengo ganas de abrazarme o de liarme a puñetazos conmigo misma y sacarme de allí", declaró. "En ningún momento justifico mi comportamiento agresivo, pero con ayuda todo puede cambiar".

"Mi error es evidente: era muy pequeña para estar allí. ¿El segundo error? No tenía las herramientas necesarias para gestionar mis emociones y mi ira, y más en un caso tan extremo como es La isla de las tentaciones. Te sacan de tu zona de confort y no te dejan ver a los tuyos", opinó.

"Me separaron de mi primer novio. Mi locura fue ir al programa, pero ya, a lo hecho, pecho", concluyó, no sin antes asegurar que se tomaba con humor todas las reacciones y se reía mucho de los memes que hacían sobre ella.