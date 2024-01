OT 2023 está siendo todo un éxito, y no solo en Amazon Prime Video, también en YouTube, donde su directo es seguido por decenas de miles de usuarios, y Twitter, donde es trending topic prácticamente a diario. Sin embargo, en esta red social, ahora llamada X, también tiene algún que otro detractor, como Iván Ferreiro.

El que fuera líder del grupo Los Piratas siempre ha sido un usuario asiduo de Twitter, donde, más allá de sus publicaciones musicales, siempre ha hecho humor. Pero, en el caso de los realities y talents televisivos, habla de ellos con sorna.

Así lo recuerda en una entrevista en el canal de YouTube Último acorde, donde asegura que Operación Triunfo se la "sopla" y tiene "bastantes críticas" hacia el programa: "Me parece una carnicería".

"Me parece que juegan con los sueños de unos chavales, donde el 90% o el 99% de esos chavales van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen en el programa", defiende el cantante. "Me parece ya casi una crueldad. Me parece que es una picadora de carne. Creo que cada vez la televisión se parece más a eso, a un mundo horrible donde todos miramos".

"OT me hace gracia, el OT de Amaia me sorprendió mucho y Amaia canta increíble. Hubo momentos emocionantes y la tele está para crear momentos emocionantes. Pero cada vez me da la sensación de que están más alejados de la realidad", continúa opinando Iván Ferreiro.

"Para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, es decir, creo que la música es lo menos competitivo o debería ser lo menos competitivo que hay. Por eso tampoco me interesan los Grammy o mierdas de estas", añade. "Ni los Oscar me interesan, ni los Goya, me parece todo una verdadera basura, un estercolero".

El compositor sostiene que, lo mejor de sus tuits sobre OT son las cosas que no escribe porque su pareja no le deja, algo que es mejor que no haga porque sería "cruel con los chavales" que están en el programa. "Lo haría si solo le afectara al tonto de Tinet Rubira o a los que llevan los programas, a uno de estos que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas todos", sentencia.