En la Academia de Operación Triunfo no solo hay tiempo para cantar. Los protagonistas de esta edición también están dando rienda a sus sentimientos y los seguidores del programa no han parado de crear shippeos, como el formado por Juanjo Bona y Martin Urrutia. Ahora ha sido Paul el que se ha declarado a Chiara de forma inesperada con una canción que ha compuesto para ella.

En el 24 horas del formato, los seguidores han podido ver a Paul cantándole el tema a su compañera. "¿Y qué hago yo si le gustan las mujeres a la chavala? Pues escribirle una canción", expresó el concursante. Chiara, sorprendida por la declaración de su compañero, reveló que nunca nadie le había dedicado una canción.

"Que yo entiendo que tu corazón va a otro lado, pero ojalá ser la excepción en tu diario. Y aunque sé que esto no va a ninguna parte, hay partes en mí que se mantienen", expresó el artista en la canción. "Ojalá entendieras lo que siento al verte, lo natural de mi sonrisa si apareces", es otro de los versos escritos por Paul.

Una vez que el joven terminó de interpretar la canción, Chiara expresó lo mucho que le había gustado. "Ay, me encanta esta canción. Me gusta un montón, me encanta. El estribillo es superpegadizo", expresó la concursante.

Tras ver la reacción de su compañera, Paul le quiso regalar el papel con la letra de la canción. Chiara prefería que la guardase él, que había sido el que la había compuesto, pero finalmente aceptó el regalo.