El drástico cambio de 'look' de Lucas y Martin antes de la gala 6 de 'OT 2023'

Este lunes llega la sexta gala de OT 2023 y dos de los concursantes, Lucas y Martin, han sorprendido a los seguidores con su nuevo cambio de look unas horas antes de la emisión del programa.

Lucas ha aparecido en la Academia con un corte de pelo que ha dejado gratamente sorprendidos al reto de concursantes. "Te queda increíble. Qué bien te queda, madre, qué bien te queda", ha expresado Álex Márquez al ver a su compañero

El concursante ha pasado de la melena larga a un corte con flequillo y los laterales rapados. Él mismo ha bromeado sobre su nuevo aspecto con Naiara. "Hola, ¿qué tal? Soy el hermano de Lucas", ha expresado el concursante, tendiéndole la mano a su compañera, que no ha podido aguantarse la risa.

Pero Lucas no ha sido el único en pasar por las manos del equipo de peluquería del programa. Su compañero Martin también ha querido probar con un nuevo look y ha optado por un mullet, dejándose la parte de arriba y la trasera más larga que los laterales.

En X han sido muchos los usuarios que han reaccionado a el nuevo aspecto de los concursantes de OT 2023. "No puedo, de verdad que hoy me perdéis", "Lucas, me gustas" y "Hermanas, me está dando algo con Lucas", son algunos de los comentarios que algunos seguidores del programa han dejado en la red social.