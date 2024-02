Brigitte Nielsen desvela en 'El Hormiguero' quién ganaría en un pulso entre Stallone y Schwarzenegger

El Hormiguero recibió este martes la visita de la actriz danesa Brigitte Nielsen, que repasó con Pablo Motos algunos de los momentos más destacados de su carrera profesional.

También recordó su matrimonio con Sylvester Stallone: "¿Qué tal fue rodar de nuevo con él en Creed II?", le preguntó el presentador a su invitada.

"Fue como si hubiese sido en otra vida porque han pasado muchísimos años desde que estuvimos juntos, pero ambos somos muy profesionales y fue todo bien", reconoció la actriz.

Pero su divorcio con el protagonista de Rocky hizo que se le cerraran muchas puertas a la danesa en Hollywood: "Fue muy difícil, me sorprendió mucho y me dolió también. No lo entendía, pero soy vikinga y no me rindo, así que me fui a Europa", señalo

La primera película que hizo Nielsen fue junto a Arnold Schwarzenegger: "Es una persona divertida, graciosa, inteligente y sabe lo que quiere, lo planea todo, como ser político, que ya lo pensaba por aquel entonces", comentó.

"¿Es verdad que no te gustaban demasiado los hombres musculosos?", quiso saber el valenciano. "Antes no, pero con la edad he cambiado un poco. Es algo que no buscaba, pero siempre acababa con hombres muy musculados", reconoció la artista.

Los proyectos actuales de Brigitte Nielsen #BrigitteEH pic.twitter.com/ZCx628VLhp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2024

Su pareja, Mattia Dessì, tiene 15 años menos que ella: "Me enamoré de él en Suiza. Yo estaba pasando por un divorcio muy complicado, estaba en un restaurante y el camarero me vio triste", recordó Nielsen

"Me dijo que me iba a presentar a alguien, entró Mattia y me sentí como una niña de 16 años, creía que me iba a caer de la silla. Le di tres veces plantón, pero salimos a cenar un día y fue la noche más maravillosa de mi vida", añadió.

Tras la entrevista pasaron a la sección de Trancas y Barrancas, que, entre otras preguntas, quisieron saber quién sería el ganador de un pulso entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

"Evidentemente, Arnold", exclamó la actriz, que no dudó en retar a Motos a un pulso que terminó ganando: "Me has hecho un poco de daño en la muñeca", le dijo el valenciano a Nielsen.