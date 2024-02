Las lágrimas de Penélope Cruz en 'El Hormiguero': "Es un ejemplo de valentía"

La primera invitada de la semana en El Hormiguero fue Penélope Cruz, que le presentó a Pablo Motos su nueva película, Ferrari, donde da vida a Laura, la esposa del gigante de la automoción.

"Se basa en unos meses en la vida de Laura y Enzo Ferrari, se sabe más de él que de ella, pero su historia merece ser contada. Es una película de personajes que habla de la familia, de la pérdida, que tiene un ritmo impresionante. Yo estoy muy contenta con el resultado", explicó sobre el filme.

"Había muy poca documentación sobre ella, entonces llegué un mes antes para conocer a personas que me contaran cosas sobre esta mujer. Paraba a gente y preguntaba, pero no me gustaba lo que me transmitían, no veía compasión ante este personaje", señaló la actriz.

Y comentó que "ella era una superviviente y en la empresa tampoco tenía un lugar… Algo se encendió en nosotros por darle una entidad a esta mujer que representa a tantas otras en la actualidad".

Tras la entrevista, Motos le cedió unos minutos del programa para que la intérprete expusiera un tema que quería abordar, lanzar un mensaje de ayuda para colaborar con la investigación en ELA del hospital Vall d’Hebron.

"Ha llegado a mi vida un ser impresionante que se llama Jordi Sabaté Pons, no me lo quito de la cabeza. Me ha pedido que vaya a Barcelona porque va a empezar un podcast benéfico", comentó la actriz.

Cruz explicó que "él hace sus vídeos y te cuenta que no puede respirar, que lo hace por un tubo, al igual que comer; no puede hablar y depende del cuidado de otras personas".

Penélope Cruz, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Solo puede mover los ojos, y son los más bonitos del mundo. Tiene esa esperanza y esas ganas de luchar. Empecé a hablar con él y nos hemos hecho amigos, aunque no nos hemos visto en persona", comentó la invitada.

La artista comentó que Jordi quería que ella fuera la que inaugurara el podcast y que fuera a verle a Barcelona: "Para mí es un honor estar con él y darle un abrazo".

Cruz animó a los espectadores a donar para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, porque "es una enfermedad que te machaca y que, a día de hoy, no tiene solución".

A continuación, Motos le mostró un vídeo donde Jordi le enviaba un mensaje a la actriz que, tras verlo, no pudo reprimir unas lágrimas de emoción.

"Mirad la sonrisa y el brillo que tiene en sus ojos y que termine diciendo viva la vida, yo no me quito de la cabeza a este hombre. Los que somos afortunados de tener salud... porque si la tienes, lo demás siempre puede mejorar, pero sin eso no hay nada", afirmó la madrileña.

"No sabía que teníais un mensaje", confesó. "Él es un ejemplo de valentía como pocos he visto", concluyó Cruz visiblemente emocionada por las palabras del enfermo de ELA.