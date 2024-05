Blanca Machón resuelve su duda sobre su nueva oportunidad en 'Supervivientes' tras su expulsión: "O comer o que me descubran"

Blanca Manchón llevaba desde el jueves, es decir, tres días enteros, sobreviviendo completamente sola en Supervivientes después de que Jorge Javier Vázquez le anunciara que aún no estaba expulsada, a pesar de la decisión de la audiencia.

No fue hasta el domingo, en Conexión Honduras, cuando Sandra Barneda le aclaró todas las dudas que tenía sobre esta nueva oportunidad a la campeona de wind surf. "No me enteré bien de lo que me contó Jorge", explicó Blanca.

"Gracias a la plaza libre que se ha quedado tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, debes continuar oculta sin que te pille el resto de compañeros", le resolvió Barneda. "El próximo jueves, te enfrentarás a una votación con el próximo expulsado", añadió.

La condición era no ser descubierta. "O comer o que me descubran", resumía Blanca, que explicó que estaba muy expuesta. "Es difícil ir a pescar porque es cuando más posibilidades hay de que me vean", aseguró.

Además, momentos antes se vio cómo Blanca se derrumbaba, llorando sin consuelo, debido a la soledad que sentía aislada: "La dotación es muy limitada, pero pesco mucho. Cuando salga de aquí no voy a volver a sentirme sola nunca más".