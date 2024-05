Blanca Manchón no abandona 'Supervivientes' a pesar de su expulsión: "Hay una vacante por la marcha de Ángel Cristo"

Aurah Ruiz, Marieta y Blanca Manchón fueron las tres nominadas de Supervivientes que se enfrentaron a la expulsión durante la noche del jueves, después de que el pasado martes, Pedro García Aguado fuera salvado gracias a los votos de la audiencia.

"El público ha decidido que debe salvarse de la expulsión... ¡Aurah!", anunció Jorge Javier Vázquez. Ambas se fundieron en un abrazo, muy apenadas por separarse debido a la bonita amistad que habían formado en Honduras.

Aurah no pudo parar de llorar: "Lo has dado todo". Además, Laura Madrueño le regaló una bonita despedida. "Nos has regalado pruebas maravillosas, eres ejemplo de supervivencia", le despidió. Pero la barca que cogió, nunca llegó a salir de la isla.

"Hay una vacante libre en Supervivientes por la marcha de Ángel Cristo", explicó Jorge Javier, por la expulsión disciplinaria del hijo de Bárbara Rey. "El destino de Blanca no ha terminado de escribirse aún", aseguró el presentador.

⚠️ Blanca permanecerá en Honduras para batirse en duelo con el expulsado del próximo jueves 🔥



🏝️ #SVGala12

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/gO4aKTik9H — Supervivientes (@Supervivientes) May 23, 2024

De esta forma, Jorge le anunció la noticia a Blanca, aunque no al completo: "Si desde hoy hasta nueva orden consigues vivir ahí sin que tus compañeros te descubran...". En plató, Vázquez dio la noticia completa: "Se batirá en duelo con el siguiente expulsado".