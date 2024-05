Andrea, novia de Gorka, da la cara por primera vez en 'Supervivientes': "Confío mucho en él"

Andrea sí existe. La novia de Gorka apareció por primera vez en televisión, haciendo que las palabras de Kiko Jiménez, acusando a Gorka de inventarse a su novia en Supervivientes, se fueran al garete. "No le gusta dar la cara en televisión", explicó Sandra Barneda.

La chica se mostró muy tímida ante la cámara, pero respondió las preguntas de Sandra de forma directa. "Estoy nerviosa y con muchas ganas de ver a Gorka ya", aseguraba desde el aeropuerto, camino a coger su vuelo para ir a Honduras a visitar a su novio.

"Gorka ni se lo imagina. No espera que coja este avión ni que esté en televisión", decía mientras sonreía ampliamente. La presentadora recordó el momento de bajón de Gorka, cuando pidió tener una videollamada con Andrea porque se encontraba muy mal anímicamente.

Además, a la situación se le sumó las especulaciones sobre un posible beso entre Gorka y su compañera, Marieta, en Supervivientes. "Me duele verle así, pero me lo tomo bien porque confío mucho en él", enunció. "No me he cuestionado nada", añadió.

"Lo primero que le voy a decir cuando lo vea es que le quiero muchísimo", afirmó. Tras ello, Barneda le deseó un buen viaje y se despidió de ella. La próxima ver que saliera en televisión, se le vería junto a su novio en la isla.