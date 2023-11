Desde que Telecinco anunciara la entrevista de Ángel Cristo Jr. en ¡De viernes!, Bárbara Rey ha compartido sus impresiones sobre que su hijo hable de su complicada infancia e, incluso, la señale. No obstante, no ha querido opinar ni decir nada en contra de su primogénito.

Este lunes, TardeAR ha emitido nuevas declaraciones de la exvedette. "Estoy muy mal por mi hijo. Le seguiré queriendo hasta después de muerta, a pesar de todo", ha expresado.

No obstante, Bárbara Rey ha confesado que no ha hablado con él y ha dado las razones de su decisión: "Él no va a saber salir de donde se ha metido".

"No va a tener fuerzas de salir de donde se ha metido", ha insistido. Por esta misma línea, ha asegurado que no se quiere defender. "Estoy mal por mi hija, que está sufriendo mucho", ha expresado Bárbara Rey.

Tras el fallecimiento de su hermano y la entrevista de su hijo, que coincidieron el mismo día, la vedette está refugiada en Marbella y ha asegurado que no quiere que nadie la visite.