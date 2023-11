Bárbara Rey impacta al hablar de su adicción al juego: "Puse mis sociedades a nombre de mis hijos para no dejarlos en la calle"

Bárbara Rey se encuentra en el ojo del huracán tras las explosivas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr., en el que revela un supuesto lado oculto de la vedette.

De forma paralela, aunque grabado antes de que su hijo diera esta entrevista exclusiva, Rey se sinceró con su hija, Sofía Cristo, en el nuevo pódcast de esta, Adictos y neuróticos. Entre otras cosas, Bárbara Rey impacta por su tremendo relato de su adicción al juego.

"Empecé a jugar de niña, me enganché totalmente y Ángel, el padre de mis hijos, también. El padre de mis hijos a mi no me ayuda para nada... Entonces ¿qué es lo que hago? Juego, gano y me voy".

Así, Bárbara reconoce que llegó a perder "como tres millones de pesetas" y que, finalmente, tomó una drástica decisión: "Empiezo a perder, a perder... puse mis sociedades a nombre de Sofía y de Ángel, para que yo no las pudiera perder y no los dejara en la calle".

Además, la vedette le confiesa a su hija que llegó a entregar una carta para prohibirse la entrada en el casino, algo que ha vuelto a hacer hace ahora, en la actualidad, al ver que el jugar volvía a tentarla: "Cuando veo que tengo trabajo y algo de dinero, vuelvo, y esta vez he tenido que volver a prohibirme la entrada".

"Hubo ocasiones en las que yo pasé mucho miedo, podía, perfectamente, haberme matado estrangulándome, con un revólver... Esto ocurría, sobre todo, en el circo, que se considera que es todo una familia, pero ahí hay mucho machismo", señala la artista, ya al hablar de su relación con el domador Ángel Cristo.