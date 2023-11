Ángel Cristo carga por primera vez contra Bárbara Rey: "Mi madre me ha medicado toda la vida"

Ángel Cristo García, hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, ha lanzado por primera vez duras críticas hacia su madre en televisión. "A mí ella, desde el biberón que me metía el orfidal, me ha medicado toda la vida", ha asegurado en el programa ¡De Viernes!, que se ha estrenado con esta entrevista al hijo de la vedette y el domador.

Cristo se ha sincerado como nunca sobre cómo fue su infancia y todo lo que vivió junto a su madre. Entre otras confesiones, ha contado que nació con una hernia de hiato, motivo por el que lloraba mucho cuando era un bebé. Ante esta situación, su madre optaba por medicarle. "Me contó que a veces me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor", ha explicado.

"El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente para mi madre toda la vida. Ella veía que había un problema, pero como no identificaba cuál, la solución estaba en medicarme a mí. Las benzodiazepinas son muy malas y pueden acabar con la vida de un niño, si te pasas", ha advertido al respecto.

En este sentido, Ángel Cristo ha cargado contra el comportamiento de su madre. "A mí ella, desde el biberón que me metía el orfidal, me ha medicado toda la vida porque el problema era yo, las discusiones era yo, el problema no era un niño que no era feliz, el problema no era una madre que no se ocupaba de su hijo o hija. Que sí, que traía dinero a casa, pero eso no es ser madre", le ha reprochado.

Respecto a su padre, lo ha calificado como "un hombre enfermo que no supo llevar el casarse con una persona como mi madre, que a lo mejor era demasiado moderna para ese mundo".

La convivencia con las drogas y el alcohol y el "infierno" vivido en la casa de La Moraleja también ha sido otro de los temas que Cristo ha sacado a la luz en su entrevista. "Las peleas, los gritos, los objetos voladores... Eso es lo que yo recuerdo de esa casa. Mucho miedo, gritos y sangre", ha descrito.

Cristo se ha referido a un episodio en el que hubo una discusión muy fuerte durante una comida. "Mi padre reventó una botella de vino contra la mesa de mármol, se clavó todos cristales en la mano y empezó a salir la sangre a chorros, que llegó hasta el techo. Se puso a insultar a mi madre, echándole la culpa, de que ella le había provocado", ha relatado.

Ese tipo de episodios eran habituales, según ha contado Ángel Cristo Junior. "Bofetadas, arrastrarla de los pelos, echar a mi madre a la calle, tirarle la ropa al suelo, agarrones, alcohol, drogas, mala gente. Al principio el miedo es que no maten a tu madre", ha continuado describiendo al asegurar que no sabía cuál había sido el problema que había desencadenado el maltrato de su padre hacia Bárbara Rey, hasta el punto de que la echó de casa.

El hijo del domador y la vedette también ha revelado que cuando era niño su padre dejaba restos de droga por casa, especialmente en el baño, "y el miedo de mi madre era que tocáramos algo o nos lo metiéramos en la boca". No obstante, Cristo ha asegurado que Rey "tampoco era muy coherente", ya que les decía que si no sabían lo que era exactamente, lo probasen con la punta de la lengua, y "si se os duerme es cocaína, es malísimo".

Cristo ha contado además el acoso sufrido por la prensa y en el colegio en los años 90. "Yo iba al colegio, tenía compañeros, profesores. Estábamos en las revistas todos los días. La prensa era salvaje. No había protección del menor, todo valía por una imagen o una declaración", ha indicado. Sus compañeros le preguntaban también por la polémica en torno a sus padres y en este punto ha mencionado una portada de revista en la que salía Bárbara Rey de la siguiente manera: "No es fácil que te digan que se hacen pajas con fotos de tu madre".