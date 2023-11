Este viernes ha fallecido el único hermano de Bárbara Rey, Salvador. La vedette se ha traslado al tanatorio de Totana para despedirse de él, y TardeAR ha podido hablar con ella.

Totalmente devastada, Bárbara Rey ha atendido al programa, el cual le ha preguntado por la dura semana que está teniendo con dicho fallecimiento, pero también con la entrevista que se emitirá esta noche de su hijo Ángel Cristo.

Y es que el hijo de la vedette habla de su complicada infancia en el nuevo programa ¡De viernes!, y apunta a su madre como el verdadero problema de su familia. "Yo no voy a hablar de mi hijo, solamente puedo decir que hoy es un día durísimo para mí", ha expresado para TardeAR.

Compungida, Bárbara Rey ha manifestado: "Se ha ido mi hermano y con su marcha es como si en el fondo me estuviera protegiendo. Hay cosas que ocurren que uno no sabe explicar muy bien, pero sabe que hoy no tenía que estar sola".

"Gracias a él estoy con mi hermana, con mi familia, mis amigas, y estos con mis primas... Y estoy en mi tierra y no estoy sola", ha dicho, entre lágrimas. "Se ha ido para que yo no estuviera sola", ha insistido, completamente rota.