Muere el hermano de Bárbara Rey en la semana más dramática de la 'vedette'

Bárbara Rey puede asegurar que esta semana que termina es una de las más trágicas de su vida. Su hermano Salvador ha muerto horas antes de que su hijo aparezca en el programa De Viernes de Telecinco para contar que su casa era una pesadilla por culpa de su madre, entre otras acusaciones.

La muerte del hermano de la exvedette fue desvelada en directo por la hija de Bárbara y hermana de Ángel, Sofía Cristo, quien en Espejo Público recibió una llamada de su madre para comunicarle el triste fallecimiento. Sofía mandaba un abrazo a su madre y a su tía, esposa del fallecido.

"Estoy mal por mi madre, lo siento", ha dicho entre lágrimas en el plató. "Acabo de hablar con mi tía y estoy rota por ella. Parece que todo viene junto. No porque se haya ido mi tío, porque estaba enfermo y malviviendo..."

Momento en que Sofía conoce la noticia de la muerte de su tío, en directo. ESPEJO PUBLICO

"Estoy bien y me va bien, tengo una vida fantástica y he trabajado mucho... Pero hay cosas que duelen y esto ahora... Es por ella, porque para mi madre no puedo explicar lo que significa y no quiero verla sufrir", decía Sofía con semblante serio y muy afectada.

"Yo lo que quiero es que mi madre esté tranquila de cómo lo ha hecho con mi tío y su familia. Que no tenga ningún sentimiento de culpa", ha manifestado sobre su pesar acerca de cómo se podrá sentir ahora su madre, afirmando que "ella siempre lo ha hecho bien".

Salvador, el hermano de Bárbara estaba enfermo de cáncer desde hace seis años. De hecho, la actriz se trasladó largas temporadas a Murcia, donde vivía, para cuidarlo. Tras un largo y doloroso proceso, mezclado con problemas relacionados con la salud mental, según ha dicho Sofía, Salvador ha fallecido hoy finalmente.