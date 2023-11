Sofía Cristo responde a las acusaciones de su hermano, Ángel, contra Bárbara Rey: "Mi madre es Dios, la mejor del mundo"

La entrevista de Ángel Cristo Jr. esta noche en el estreno del programa De Viernes (Telecinco) ha sido anunciada con un adelanto de titulares muy críticos y relevantes contra su madre, Bárbara Rey.

El revuelo se ha levantado por manifestaciones, como que "La verdadera pesadilla (en la casa) era mi madre" y también que "Desde los 13 mi hermana no tenía ni idea de lo que ocurre en casa porque está 24 horas drogada". Y el más rotundo: "Siempre ha habido mucho dinero en efectivo, venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España (Juan Carlos I). Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey. Yo voy a hacer las fotos", destapa el hijo de Bárbara Rey.

Su hermana, Sofía, aludida en sus palabras, ha dado sus primeras declaraciones en relación con la actitud de su hermano mayor, hasta ahora, muy discreto en su vida privada. "No voy a hablar nunca mal de mi hermano, dice Sofía, pero es muy injusto y me parece mal. No estoy de acuerdo con él".

Bárbara Rey y su hija en el podcast de esta última. CEDIDA

Abunda Sofía, a la llegada a su casa ante los periodistas que la esperan que "no voy a hablar mal nunca de mi hermano. Yo no he vivido lo que él dice y he vivido en la misma casa", agrega. Dice no sabe si Ángel ha hablado por razones económicas: "Cada uno que haga lo que quiera hacer, y allá con su conciencia".

Y lo más importante: apoya sin condiciones a su madre. "Es la mejor madre del mundo. Para mí, es Dios".

En paralelo, Sofía ha compartido un story en su Instagram en el que lanza una frase con mucho significado: "Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados".

'Story' de Sofía Cristo en su Instagram. INSTAGRAM

Sofía Cristo, que admitió hace algunos años su adicción a las drogas, ha conseguido superarla. Actualmente, se dedica a concienciar contra la necesidad de no consumir, y ayuda a personas que están pasando lo que ella pasó para ayudarlas a salir.

Conduce un podcast, Adictos y neuróticos, junto con la sicóloga Inés Bárcenas para dar consejos, pistas, y síntomas de cómo se detecta una adicción y cómo ponerle freno a tiempo. Precisamente su madre ha sido su primera invitada.

También colabora con entidades que protegen a los perros abandonados para buscarles un hogar y una vida mejor.

Por su parte, el entorno de Bárbara Rey ha dicho que "desde que se anuncia públicamente esta entrevista, está destrozada. Pero destrozada como yo hace muchísimo tiempo que no la veía, y que desconocía hasta el punto en el que está", ha asegurado Isabel Rábago en Vamos a ver.

Sin embargo, la vedette tiene claro que en ningún momento va a hablar mal de Ángel Cristo junior. Bárbara está en pleno auge mediático, primero por la serie Cristo y Rey, que reproduce su tormentosa historia de amor. Y por la docuserie sobre su figura, donde muchas personas del espectáculo, sobre todo, hablar de quién fue Bárbara en los años 70 y 80: una megaestrella.