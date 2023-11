Bárbara Rey "tiene miedo" y está "muy preocupada" por su hijo, Ángel Cristo Jr.

Después del terremoto causado por su hijo tras las explosivas declaraciones de este en ¡De viernes!, Bárbara Rey insiste en que tiene la conciencia tranquila. "No, yo no me siento culpable de nada... tengo la conciencia muy tranquila", zanjó este sábado la televisiva, dando a entender así las diferencias que mantiene con su hijo y que está todavía lejos de reconciliarse con él.

Un día después, en Fiesta, Aurelio Manzano ha contado cómo está realmente la vedette. "Tiene miedo, está preocupada por su hijo por lo que le pueda pasar en los próximos días", ha asegurado el tertuliano.

Según él, la artista teme que su hijo Ángel se vea desbordado. "Ella conoce muy bien cómo es su hijo y tiene una parte que es muy frágil", añade.

Por su parte, el periodista Iván Reboso ha asegurado que Ángel Cristo Jr. no está arrepentido por lo que ha hecho y se muestra tranquilo ante lo que se viene. De hecho, este domingo ha reaparecido en las redes, donde ha posado con su pareja. "Sintiéndome azul", dice junto a una imagen en la que él y su novia posan sonriendo.