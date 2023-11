Bárbara Rey responde a las duras acusaciones de su hijo, Ángel Cristo: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Bárbara Rey atraviesa uno de sus momentos más difíciles a nivel personal. Devastada por la muerte de su hermano Salvado, la vedette también ha tenido que hacer frente a las duras declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, en el programa ¡De viernes!, donde ha destapado, entre otras cosas, cómo fue su vida junto a su madre cuando era menor de edad, una etapa que ha descrito como "una auténtica pesadilla".

"No era su hijo, era su sirviente, yo no tuve infancia ni adolescencia", se ha sincerado Cristo, que ha denunciado que en aquella época adquirió responsabilidades que no le correspondían a su edad. "Mi madre tenía una dependencia excesiva de mí, y eso empezó a ser un abuso", ha explicado.

"Yo tenía la autorización de mi madre para firmar los cheques y los pagarés con su firma. Sacaba el dinero del banco firmando yo los cheques, delante de la directora, siendo menor de edad", ha contado, entre otros ejemplos.

Ante estas controvertidas declaraciones, todos los focos estaban puestos este sábado en Bárbara Rey, para conocer de primera mano su opinión sobre las palabras de su hijo hacia ella.

Al ser entrevistada por varios medios de comunicación este sábado, Rey ha sido muy clara: "No, yo no me siento culpable de nada... tengo la conciencia muy tranquila", ha zanjado, dando a entender así las diferencias que mantiene con su hijo y que está todavía lejos de reconciliarse con él.

En su entrevista, Ángel Cristo ha hablado de la adicción al juego de su madre al contar que empezó a ir al casino junto a su madre con solo 17 años, "hasta que me pillaron". Después, cuando la vedette se veía ahogada por las deudas, "había que pedir el dinero prestado".

El trato con los prestamistas corría también a cargo de él, ha asegurado Cristo. "Al final era yo quien iba a los baños del casino a coger el dinero que le daban los prestamistas, para que no la vieran a ella, y como yo cogía ese dinero, cuando mi madre no pagaba, a quien se lo pedían era a mí. Venían a mi casa los fines de semana a ajustar cuentas con mi madre, y mi madre no quería salir y me pedía que yo les atendiera, a unos prestamistas peligrosos", ha asegurado.