Bárbara Rey desmiente que la entrevista de Ángel Cristo sea un montaje y se defiende de quienes la acusan de ser una mala madre

La entrevista que Ángel Cristo Junior concedió a ¡De viernes!, el nuevo programa de Telecinco capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, sigue generando una gran repercusión. En su conversación, el hijo de Bárbara Rey acusó a su madre de ser el mayor de sus problemas durante su convivencia con ella, en su infancia.

Así, Cristo destacó que, "desde que llegaba a casa del colegio", su madre le "cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día": "Yo intentaba aliviarla con masajes. Daba igual que tuviera exámenes, el caso es que el masaje no podía durar 20 minutos y tenía que ser todas las noches. Lo último que yo quería era tocarla".

Además, el hijo de la artista agregó que, en una ocasión, vio "Rambo 1, 2 y 3 dándole un masaje" y que lo que vivió junto a su madre fue un "machaque psicológico": "Me contó que, a veces, me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor". Una versión que, durante el pasado lunes, fue desmentida por Isabel Rábago, quien apuntó que Ángel Cristo había pasado gran parte de su infancia interno en diferentes centros escolares, puesto que Rey buscaba darle, tanto a él como a Sofía, la "mejor educación".

Este martes, tanto Rábago como Pepe del Real han destacado que habían podido hablar con Bárbara Rey acerca de las declaraciones de su hijo, ante las que la vedette no ha dudado en defenderse: "Ante algunos comentarios que están hablando de que si podría ser un montaje, de si podríamos estar de acuerdo mi hijo, mi hijo y yo, pues quiero decir que eso es mentira e imposible. No se me pasaría ni por la imaginación semejante disparate y barbaridad. Nunca en mi vida he hecho montajes".

"He utilizado los medios de comunicación igual que ellos a mí y nos hemos servido mutuamente, pero de cosas que son totalmente ciertas", ha agregado la vedette que, además, ha apuntado: "Por suerte o por desgracia, todo lo que ha ocurrido en mi vida es verdad".

"No pienso, en ningún momento, hablar de mi hijo. Quiero a mis dos hijos por igual. A parte del trabajo y de todo, lo primero han sido mis hijos, por los que he luchado a la hora de separarme y por los que he luchado cuando ya nos separamos y vinieron conmigo gracias a Dios. He estado siempre con ellos, quitando el tiempo de trabajo", ha agregado la artista.

Asimismo, Bárbara Rey ha comentado cómo y por qué decidió ingresar a sus hijos en centros escolares de interinidad: "Mis hijos han estado internos, lo digo porque ha habido algunas personas que han dicho cosas muy feas y mis hijos, desde que tenían diez años, Ángel, y Sofía, ocho, han estado internos, por lo tanto, en casa han estado muy poco porque yo tenía que trabajar".

"Ellos tenían que estudiar y la verdad es que no eran muy buenos estudiantes y tuve que tomar esa decisión. Siguieron internos durante muchos años y, bueno, en verano, que no están estudiando, han estado en campamentos y, en otras ocasiones, hemos estado en Ibiza, Marbella, hemos ido a Disney World, hemos hecho muchas cosas que, desde luego, no están saliendo", ha agregado Bárbara Rey.

"A partir de una cierta edad, Ángel también siguió, ya no interno, en Boston, estudiando una carrera, por lo tanto, esas personas que dicen que han visto esto o lo otro, no sé de dónde lo sacan", ha apuntado la artista que, además, ha querido dar las gracias a Joaquín Prat.

"Solamente decirte que no yo no voy a hablar de mi hijo. Se ha comentado que es un montaje y eso es totalmente mentira, mentira, mentira. No sé qué es lo que va a pasar en el próximo programa y, bueno, yo estoy con la misma preocupación desde el principio y después de que pasen estos días, pues que se vuelva todo contra él y haya cosas que te puedan hacer mucho daño y él no sepa salir adelante. Es lo que más me preocupa de todo. El dolor es inmenso", ha sentenciado Bárbara Rey durante su conversación con Isabel Rábago y Pepe del Real.