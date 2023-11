Patricia Pardo manda su apoyo a Joana Sanz: "Es Dani Alves, su pareja, quien se va a sentar en el el banquillo de los acusados, no ella"

El pasado viernes, Joana Sanz se sentó en el nuevo programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta, ¡De viernes!, para narrar cómo se siente y en qué punto se encuentra su relación con Dani Alves después de que este ingresara en prisión acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca.

Así, la modelo no dudó en recalcar que no pretende, al menos de momento, separarse del futbolista: "No me voy a divorciar, es mi familia. Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados, de momento".

"Sigo estando para él y seguiré estando siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos. Nunca antes había sucedido nada como para crear un rechazo hacia él. El amor está, independientemente de casados o no casados, es mi familia. Yo voy a seguir estando, el tiempo dirá", agregó la todavía pareja de Dani Alves.

Por su parte, este lunes, desde el plató de Vamos a ver, Patricia Pardo ha aportado su opinión con respecto a las palabras de la modelo: "Hay que entender su postura, Dani Alves era su persona de apoyo cuando su madre murió una semana antes, la entiendo en esta etapa porque la llevaba sola... pero ahora me es complicado comprenderla, no hay matices en la versión de la víctima".

Pese a esto, la periodista ha mandado su apoyo a Joana Sanz: "Es una chica jovencísima que se ha encontrado con una situación muy complicada, ha tenido que leer, informarse y escuchar la versión de la víctima. Respecto a las redes sociales, le mando todo mi apoyo, no hay derecho, no puede ser el acoso brutal al que es sometida, parece que hay personas que vomitan odio. Desde luego, ella no se va a sentar en el banquillo de los acusados, es su pareja sentimental, Dani Alves".