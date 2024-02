'Bake off' dice adiós por San Valentín a una de sus concursantes más queridas: "Ahora se está quedando la crème de la crème"

En vísperas de San Valentín, Bake Off: Famosos al horno se entrega completamente al amor en un episodio especial que, sin embargo, terminó con la expulsión de una de sus concursantes más queridas. Yolanda Ramos, que ya había estado en la cuerda floja la semana anterior, tuvo que colgar el delantal, poniendo punto final a su aventura en el talent de repostería de La 1.

Durante la primera prueba de la noche, que contó con Carlos Baute como invitado, los nueve aspirantes a reposteros intentaron replicar la tarta Valentina, creada por el chef pastelero y también jurado Damián Betular. Una prueba de técnica que terminó con Rocío Carrasco, Marc Clotet y Ana Boyer como los mejores valorados, y con Alba Carrillo, en último lugar.

Por su parte, Marc Clotet se proclamó vencedor de la segunda prueba, pues su elaboración, a la que llamó Natalia en honor a su mujer, consiguió enamorar al jurado en este reto de fantasía en el que debían preparar una tarta a la altura de "el amor de sus vidas".

A pesar de todo, como cada episodio, el jurado de Bake off afrontó uno de los momentos más difíciles de la noche eligiendo a la sexta expulsada del concurso. Finalmente, entre las tres personas que había postuladas para abandonar la carpa, Terelu Campos, Alba Carrillo y Yolanda Ramos, la elegida fue la actriz, quien ya estuvo en la cuerda floja la semana pasada.

"Quiero dar las gracias a los cuatro y a quien organice este programa porque sois superamables y respetuosos con nosotros, ya hagamos un truño o hagamos una obra de arte", expresó la intérprete sobre el jurado del talent. "Ahora se está quedando la crème de la crème. Yéndome yo os habéis sacado bastante morralla", comentó, agregándole a su despedida el sentido del humor que ha caracterizado su aventura.

Según explicó en unos totales a cámara, esta experiencia ha sido "muy loca", lo que, a su juicio, la asemeja mucho a la vida. "Todo el rato trabajando y sabes que algún día tendrás que morir", concluyó la actriz, sin poder evitar bromear con su expulsión: "Dime tú por qué no me he quedado yo y se ha quedado Terelu, por ejemplo".