Bad Gyal desvela en 'La resistencia' lo que habló con los reyes cuando le entregaron el premio de Talento Joven Internacional

La noche del jueves 1 de febrero Bad Gyal acudió una vez más al programa de David Broncano. Como es habitual en La resistencia, el humor siempre está presente, y entre los temas que trataron en la entrevista no pudo faltar el encuentro de la artista con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

El pasado mes de septiembre, la catalana recibió el premio de Talento Joven Internacional, entregado por los reyes. Al conocer esto, Broncano no pudo evitar comentarlo. "¿Qué te estaba diciendo el rey?", preguntó el presentador a Bad Gyal, que aseguró que no recordaba exactamente conversación que mantuvo con ellos.

"Me preguntó mi edad", desveló la artista, provocando la risa de David Broncano. "El rey Felipe no tiene pinta de consumir dembow y reggaeton", expresó el presentador, añadiendo la artista que no creía que ninguno de los dos se pusieran sus canciones, mencionando uno de sus últimos éxitos, Perdió este culo.

Sobre la reina Letizia, Bad Gyal comentó que hablaron mucho rato del vestido que eligió para recibir el premio. "Me preguntó qué llevaba debajo", explicó la artista, que había elegido un look muy atrevido. "Estuvimos hablando mucho rato del vestido, que al ser con transparencias a la gente le generaba muchas preguntas", añadió.

"Y después de esa familiaridad, ¿tú no le preguntaste qué llevaba debajo?", preguntó Broncano, sacando una vez más el humor que tanto caracteriza sus entrevistas. "Soy atrevida, pero no tanto", respondió la artista.

Finalmente, el presentador le pidió a Bad Gyal que lanzara un mensaje a la reina Letizia. "Si quiere clases de mover el culo, cuando quiera", declaró la artista dirigiéndose a la cámara, provocando una vez más la risa del público.

"Se va a enfadar. Yo creo que le caí bien y ahora le voy a caer mal", añadió. "Si ellos tratan de normalizarlo y hablar contigo, también tendrán que aceptar que les mandes esa bonita propuesta", expresó el presentador de La resistencia.