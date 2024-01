Lola Lolita entrevista a Broncano en 'La Resistencia' y consigue que hable de cuánto dinero tiene en el banco

Lola Lotita, una de las creadoras de contenido españolas más reconocidas del momento, visitó este martes La Resistencia para comentar con Broncano cómo es su vida de influencer.

Pero en un momento dado del programa, ambos decidieron cambiar su lugar en el escenario, pasando la joven a entrevistar al presentador del espacio de Movistar Plus+.

El jienense apareció saltando el sofá del programa y saludando al público antes de sentarse y permitirle a la invitada que le hiciera solamente tres preguntas.

Lola Lolita y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"La primera es cuánto dinero tienes en la cuenta del banco, un baremo porque sé que no lo vas a decir", preguntó la influencer. "No lo voy a decir", contestó Broncano.

"Pero, tengo como un jugador del Getafe que lleva jugando seis o siete años entre Primera y Segunda División", añadió el presentador. La segunda fue: "¿Cuáles serían los consejos para alguien de tu edad que quiere empezar en el mundo del bótox?".

Broncano, sorprendido, se empezó a reír: "Yo no me he puesto nunca, es que Grison hace bromas con eso". Le preguntó a la invitada si sabía del tema y ella le dijo que todavía no se había puesto, pero sí "ácido hialurónico en los labios para ponerlos gruesos".

La última pregunta fue: "Como te gusta tanto hablar de mierda, ¿hoy has hecho de vientre?". El presentador reconoció que siempre seguía una rutina para ir al baño.

"Después de desayunar hago una buena caca; después de comer; y si la entrevista no es muy larga, a las nueve o las nueve y cuatro cae la pedrea", concluyó.