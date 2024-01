Nourdin Batán, el primer invitado de 'La Resistencia' que le pide un Bizum a Broncano: "Es para pagar el alquiler"

MOVISTAR PLUS+

Luis Tosar y Nourdin Batán acudieron este jueves a La Resistencia para presentar su nueva película, El Correo, que ya se puede ver en cines, y protagoniza Arón Piper.

Tras comentar las escenas más destacadas del filme, Batán le dijo a Broncano: "No sé si seguís haciendo lo de los Bizum, pero es que el mes que viene tengo que pagar el alquiler", afirmó el actor.

"Pago 550 euros: ¿Hazme un Bizum, no?", le dijo el invitado al presentador, que no salía de su asombro: "¿Bizum? Aquí he hecho muchos, pero al público", le respondió.

"Pero es la primera vez que un invitado tiene los tremendos huevos de pedirme directamente un Bizum", añadió el conductor del programa de Movistar Plus+.

"Yo te lo hago", le dijo su compañero, pero Broncano le dio un papel a Batán para que le apuntara su número para hacerle la transferencia. "Hazle tú uno y yo otro y le arreglamos dos meses de alquiler", señaló Tosar.

Batán admitió que "me salváis la vida". Broncano comentó: "Luis, le hacemos uno cada mes", pero el actor exclamó: "¿Le vamos a pagar el alquiler de por vida?".

El presentador le explicó que se refería a que le dieran un mes cada uno, para felicidad de Batán, que se mostró de acuerdo con el compromiso de su compañero y el jienense.