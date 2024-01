Broncano se arrastra por el suelo de 'La Resistencia' para pedirle perdón a Chanel

MOVISTAR PLUS+

Chanel visitó este miércoles La Resistencia para presentarle a Broncano su primer disco, ¡Agua!, que ya está a la venta después de varios años de preparación.

El presentador se vio 'obligado' a pedirle perdón a la artista por las acusaciones que hizo en su momento cuando la cantante ganó la primera edición del Benidorm Fest.

Y es que el conductor del programa de Movistar Plus+ afirmó por aquel entonces que la victoria de la cubana había sido tongo, y que tenían que haber sido otras artistas las vencedoras.

¿Qué por qué no le nominan a mejor presentador? A ver, no lo sé. Algo debe estar fallando. pic.twitter.com/KwbjmfaiKg — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

"Estoy contento de que hayas venido, aunque pensaba que ya habías estado aquí", le dijo Broncano a su invitada. "Es que donde no me quieren, me cuesta venir", le contestó Chanel.

"¿Por qué se me atribuye un odio que no existe?", le preguntó el jienense. En ese momento, Miguel Campos, el coordinador de guion de La Resistencia, mostró a los espectadores la noticia donde Broncano calificaba la canción de Chanel como "un tongo increíble".

Pero qué nominación a mejor presentador le va a caer a este desgraciado. Al menos una clase de twerk de @ChanelTerrero se ha llevado. pic.twitter.com/YgqQZDxiPZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

"Aquí se dicen muchas cosas y llevamos casi mil programas... ¿Cuándo lo dije", quiso saber el presentador. La cantante, todavía dolida por aquello, le dijo: "Lo dijiste como la mitad de España, antes de que fuera a Eurovisión".

El jienense se ofreció a reptar por el suelo mientras leía una poesía para pedirle perdón a la cubana por lo que dijo. Y así lo hizo, desde detrás de su mesa hasta el centro del escenario, Broncano fue reptando y leyendo.

"Te pido disculpas de corazón, lo siento mucho y me alegro de que hayas venido al programa", concluyó Broncano mientras pedía al público un aplauso para ella.