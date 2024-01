Chanel le contesta a Broncano la pregunta sobre las relaciones sexuales: "Nunca es suficiente"

MOVISTAR PLUS+

Un día después de que Chanel presentara su nuevo disco, ¡Agua!, en El Hormiguero, la cantante visitó a David Broncano para hablar del álbum y sus canciones.

La cantante cubana sorteó como pudo las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"Sé sincera, la gente quiere información", afirmó el presentador antes de que la invitada le contestase. "He empezado a ser conocida hace poquito, pero he entrado muy fuerte", señaló Chanel.

Chanel, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Soy muy trabajadora, entonces, todo el dinero que he ganado lo he invertido en los conciertos que voy a hacer este verano", anunció en el programa.

Entonces, Broncano pasó a la otra pregunta clásica: "He hecho el cálculo antes de venir, obviamente, y me ha dado una puntuación de 21", le respondió.

El jienense se sorprendió por la precisión del dato de Chanel. "No estoy orgullosa de esta cifra por baja, nunca es suficiente", afirmó muy segura la cantante.

Nunca es suficiente. Tiene razón @ChanelTerrero. Nunca es suficiente en las preguntas clásicas. pic.twitter.com/MPuAfuMyTG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2024

Eso sí, la artista incluso corrigió a Broncano: "El petting lo estás explicando mal, en eso no hay felación ni nada, consiste en el roce con ropa, y ya está", explicó la cubana.

"Pero si el petting lo introduje yo en España", se defendió el conductor del programa. Sergio Bezos se sumó a la opinión de Chanel: "No me he atrevido en estos años a decírtelo, pero es como lo dice ella".