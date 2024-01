Broncano, a María Pedraza: "Desde que hablamos de tus relaciones sexuales, me he puesto las pilas"

MOVISTAR PLUS+

María Pedraza y Daniela Stay acudieron este lunes a La Resistencia para presentar su nueva serie, Galgos, que se estrenó el pasado 18 de enero en Movistar Plus+.

Tras hablar de la ficción, Broncano quiso hacerles las preguntas clásicas del programa, pero reculó: "Puedo hacerlas... aunque a María se las hice hace poco", recordó el presentador.

"A por ellas, pero creo que tienes miedo a hacerlas", le contestó la actriz. El jienense explicó que, en aquella ocasión, se metió con él y que no lo olvidaba.

María Pedraza, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Te hice la pregunta del sexo y me dijiste que tú follabas mucho y no como yo, que era un mierda, o algo así", dijo Broncano. "Lo que dije fue que eras un paradito", señaló Pedraza ante la mirada de Stay.

El presentador confesó que "me ha servido, me ha venido bien. Me lo dijiste y, desde entonces, soy como un auténtico demonio". La actriz le respondió: "¡Lo sabía!".

"A veces uno no se da cuenta de que está bajando el nivel de intensidad, pero me lo dijiste, me analicé a mí mismo y, desde aquel día, todos los días untando aceite...", aseguró el jienense.

Y concluyó diciéndole a la invitada que "fue un buen mensaje porque, desde entonces... es increíble. Me puse las pilas".