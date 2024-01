Bad Gyal responde a las preguntas de 'Glamour' y uno de los 'clips' se hace viral: "Esto si lo subís a TikTok..."

La revista Glamour ha compartido otro de los episodios de su sección 17 tips, en el que las celebridades responden a las cuestiones de la audiencia. Esta vez la protagonista ha sido Bad Gyal y uno de los clips del vídeo se ha hecho viral tras un pequeño lapsus que ha tenido la cantante.

La artista comienza presentando la sección, en la que responde a los seguidores de la revista. Seguidamente, Bad Gyal saca de una urna de cristal los papeles en los que están escritas las preguntas y comienza a esparcirlos por el suelo antes de leerlos.

Esta pequeña confusión de la cantante provoca la risa entre los presentes detrás de la cámara. Pero ella misma, con la naturalidad que la caracteriza, también rompe a reír al percatarse de que no había entendido del todo las indicaciones que le habían dado.

"Claro, yo no entendía. Digo, '¿las tiro al suelo y las tengo que recoger después?'", expresó la artista tomándoselo con humor. "Esto si lo subís a TikTok...", añadió Bad Gyal, que se dio cuenta de que ese lapsus tenía todas las papeletas de viralizarse en las redes sociales.

A pesar de no empezar del todo bien, la cantante continuó respondiendo con normalidad a las preguntas que le plantearon. La audiencia le preguntó por su secreto para abrazar la sensualidad, le pidió consejos de moda y de amor y le planteó muchas otras situaciones sobre las que la artista dio su opinión.

Sobre el éxito que ha logrado alcanzar en los últimos años, Bad Gyal aseguró que el secreto está en lo mucho que luches por llegar a tu objetivo. "El esfuerzo no es una garantía, porque hay mucha gente que se esfuerza y no lo consigue, y me considero afortunada. Pero siento que puedes tener suerte, pero sin esfuerzo no vas a seguir", expresó la artista.