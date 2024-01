Así fue el primer día de Sandra Sabatés en 'El Intermedio': muchos nervios y los ánimos del Gran Wyoming

El 9 de enero de 2012, Sandra Sabatés se sentó por primera vez al lado de Wyoming en El Intermedio. La periodista sustituyó a Beatriz Montáñez, que decidió abandonar el programa de La Sexta.

Aquel fue un cambio muy importante en su carrera, pasando de La Sexta Deportes, donde cubría la información deportiva como reportera viajando por toda España, a estar sentada a diario en una mesa en un plató de televisión.

"Era muy consciente de lo que dejaba atrás"

"Recuerdo perfectamente el sabor agridulce que sentía esos últimos días de diciembre en deportes. Por un lado, estaba ilusionada de afrontar esta nueva etapa en El Intermedio; pero, por otro, era muy consciente de lo que dejaba atrás y de lo mucho que echaría de menos a mis compañeros", afirmó la presentadora.

Sandra Sabatés, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

El primer día de Sabatés en el programa de Wyoming hace 11 años fue muy especial para ella, recibiendo una cálida bienvenida del equipo del espacio de Atresmendia.

"Compartir mesa con Wyoming es una maravilla. Recuerdo los nervios del principio, y que él siempre estaba ahí, animándome. Me daba confianza y seguridad en el directo. He aprendido mucho a su lado. Y nos hemos reído mucho también. Son ya 11 años juntos, de complicidad, nos conocemos perfectamente. De ahí los chascarrillos del principio".

Multitud de galardones a Sandra Sabatés

Además de copresentar el programa con Wyoming, Sabatés está al frente de una sección, Mujer tenía que ser, que le ha permitido "conocer a mujeres maravillosas", admite.

Por su labor en El Intermedio le fue concedido el Premio Ondas Nacional de Televisión 2018; y en 2019 consiguió la Mención de honor del Premio Clara Campoamor, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, por su sección en el programa.

Sandra Sabatés y Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Carmen Aguilera la puso en marcha en 2018 con la intención de reivindicar uno de los grandes valores del programa, el feminismo. Fue una apuesta valiente: Emitir entrevistas con mujeres hablando de desigualdad en prime time. Y funcionó, llevamos ya varios años con la sección", señala la catalana.

Este 2023 recibió el Premio Antena de Plata que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid por su trabajo presentando El Intermedio.

La faceta literaria de Sandra Sabatés

Cuando Sabatés no está trabajando en televisión, su mente no para de idear nuevos proyectos. Ha lanzado al mercado dos libros: Pelea como una chica, donde presenta las vidas de 31 mujeres "ilustres y valientes que desafiaron prejuicios, superaron barreras y abrieron caminos", explica; y el último, No me cuentes cuentos.

Además, aparte de presentar El Intermedio, tener su propia sección o escribir varios libros, Sabatés fue la encargada de dar las Campanadas en La Sexta la primera vez que las hicieron en directo en 2012 junto a Alberto Chicote, y en 2013, con Frank Blanco.