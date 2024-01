Así fue el primer día de Andrea Ropero en 'El Intermedio': "Me daba mucho vértigo"

El año 2019 hubo multitud de cambios en los programas de La Sexta, donde varios presentadores cambiaron de formato dentro de la misma cadena.

Por ejemplo, Jordi Évole abandonó Salvados, y su lugar lo ocupó Gonzo, que dejó El Intermedio; y el hueco dejado por el reportero gallego en espacio de Wyoming pasó a ser de Andrea Ropero.

Desde ese año, la periodista informa de lunes a jueves junto a Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo o Thais Villas de lo más destacado de la actualidad nacional e internacional.

"Sustituir a Gonzo me daba mucho vértigo. Carmen Aguilera, la directora del programa, y todo el equipo me recibieron con los brazos abiertos. La transición fue muy dulce", aseguró.

La oscense es una de las reporteras encargadas de la información política con reportajes y entrevistas según la actualidad. Otra de sus funciones en el programa es rescatar los comentarios en redes que los espectadores detectan sobre los gazapos cometidos por los miembros de El Intermedio en la emisión del programa, sobre todo de Wyoming.

Wyoming y Andrea Ropero, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Unos meses de ausencia al ser madre

A principios de mayo de 2023, Ropero anunció que debía dejar durante un tiempo El Intermedio ante su inminente maternidad (junto a su pareja Iñaki López, presentador de Más vale tarde).

"Me voy por el embarazo, porque no quiero dar a luz aquí y porque el lunes es tu cumple -por Wyoming- y no te quiero hacer regalo", comentó entre risas Ropero.

Wyoming, María Avizanda y Andrea Ropero, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

La reportera dio la bienvenida a su sustituta durante su baja, María Avizanda: "Este programa continuará realizando estupendos reportajes con una periodista maravillosa a la que quiero mucho", afirmó.

En octubre, Ropero regresó al programa: "Vuelve una persona a la que la audiencia ha echado mucho de menos", afirmó Wyoming antes de dar paso a la oscense.

"¡Pero si has crecido!", exclamó el presentador, mientras que la reportera le contestó: "Y tú estás rejuvenecido". La periodista añadió que "estoy muy feliz y contenta de volver a estar otra vez aquí, tenía ganas".

Entonces, Wyoming le preguntó: "¿Preparada para asumir tu responsabilidad?". Ella le contestó sin dudar un solo segundo: "Más que nunca".

"Si puedo dormir a un bebé mientras convenzo a un niño con hambre de que recoja los juguetes, puedo convencer a Margarita Robles para que me revele secretos de Estado", señaló Ropero antes de presentar su primer reportaje de esta nueva etapa, cuatro años después de su primer día tras sustituir a Gonzo en el programa de La Sexta.