Así es Tania Llasera, la presentadora y reportera que 'El Intermedio' sacó "de la cola del paro"

Tania Llasera solo estuvo un año en El Intermedio, entre 2009 y 2010, antes de que su buena labor junto a Wyoming hiciera que Telecinco la fichara, como anteriormente había hecho con otras compañeras suyas de La Sexta como Sara Carbonero o Pilar Rubio.

Eso sí, la bilbaína admitió que "ese programa me sacó de la cola del paro y que pude hablar en inglés y demostrar que hablo el idioma a nivel nativo, cosa que no he podido hacer en ningún otro programa", reconoció Llasera.

Cómo fue su paso por 'El Intermedio'

La presentadora añadió que "también, por supuesto, que saqué a mi perra, Milagritos, que hasta tuvo su propia careta, fue reportera del programa, y la echaron cuando se hizo caca en el despacho del director".

Wyoming, Tania Llasera y sus compañeras, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

"También aprendí cómo se hace un programa de actualidad en directo. Vosotros veis como se hace el formato en directo, pero justo antes hay un ensayo de todo el programa, casi a tiempo real, donde se va viendo que funcione el guion, los chascarrillos… La verdad es que aprendí mucho allí", aseguró.

En 2010 se marchó a Mediaset para presentar varios espacios como Resistiré, ¿vale? y Mira quien mira (un late-show que se emitió tras Más que baile dedicado a la información del concurso), en Telecinco, o Fama, ¡a bailar! en Cuatro.

Tania Llasera, flamante presentadora de 'Fama, ¡a bailar!'. Pedro Menéndez / Cuatro

La carrera profesional de Tania Llasera

Llasera estudió Dirección y Producción de Documentales Antropológicos y también dos cursos de iniciación en Bellas Artes y Medios de la información en Gran Bretaña.

Allí trabajó en varias productoras y, posteriormente, volvió a España en 2007 para ponerse delante de las cámaras en el canal de música Fly Music hasta 2009.

También fue reportera en el programa No disparen al pianista en La 2, entrevistando así a diversos grupos musicales hasta que fichó por Estas no son las noticias de Cuatro.

Tras su paso por El Intermedio, comenzó una larga carrera en Mediaset como presentadora o colaboradora hasta 2020 como Vuélveme loca, La voz, Gran Hermano: El Debate, Real Mom o Adivina qué hago esta noche.

Posteriormente, fue copresentadora de Como sapiens en La 1; fue invitada de Tu cara me suena en Antena 3; y ha participado en la última edición de MasterChef Celebrity, donde fue la sexta expulsada (la ganadora fue Laura Londoño).

Tania Llasera RTVE

Las otras facetas de Tania Llasera

En 2008 probó suerte en la interpretación en la serie de Cuatro Hablan Kantan Mienten, donde dio vida a Paula Castillo durante 36 episodios; también tuvo un personaje capitular en la ficción Esposados de Telecinco.

En su faceta literaria, Llasera ha escrito tres libros: La Vida a Mordiscos, El Sexo Sentido y Mujer Tenía que Ser. También participó en la obra Pecadoras capitales con otras autoras, y en la actualidad ejerce de presentadora de eventos, como la presentación de todas las novedades de Prime Video esta temporada.