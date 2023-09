Tania Llasera contra carga dos de sus compañeros en 'MasterChef Celebrity': "Me parece muy mentiroso"

Tania Llasera se mostró "guerrera", durante la noche del jueves en MasterChef Celebrity, tal y como ella se describió antes de enseñar su sujetador de encaje rojo. Este gesto sorprendió a los jueces, sobre todo a Pepe Rodríguez: "Yo ya tengo una edad".

Samantha, Pepe y Jordi quisieron saber cuál de los compañeros de la concursante era el que tenía "atravesado". Llasera no dudó en señalar a dos de ellos: "El torero [Jesulín de Ubrique] y Álvaro Escassi".

El motivo por el que no congeniaba con Jesús: "Cuando le pregunto que qué va a cocinar me dice que si a mí me lo va a decir". Con el jinete fue otro motivo. "Me parece muy mentiroso", aseguró Tania.

"Todas las chicas para mí son oro y tengo cruzados a Escassi y al torero" @taniallasera #MCCelebrity pic.twitter.com/hQc5Gubqsd — MasterChef (@MasterChef_es) September 28, 2023

"Entró diciendo que no sabía cocinar y de pronto sí que sabe", explicó la presentadora de televisión. "Yo ni miento, ni llego tarde", se defendió Escassi. Tania animó a sus compañeros a que dijesen si pensaban como ella, aunque casi todos dijeron que no.

Samantha Vallejo-Nágera intercedió por el concursante: "Tiene muchos amigos en el mundo de la gastronomía, porque yo lo sé".

Tras la charleta, dio comienzo la prueba donde cocinaron un complejo brazo de gitano con manzana. Finalmente, la ganadora fue Blanca Romero, aunque Tania fue la segunda mejor.