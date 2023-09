Blanca Romero se emociona por su resurgir personal y físico en 'MasterChef': "Me llevaba haciendo la muerta muchos años"

La actriz Blanca Romero ha encontrado en su participación en MasterChef Celebrity (La 1) una prueba de superación personal que le está ayudando a recuperar la confianza en sí misma y facetas que creía perdidas por su vida alejada del glamour y el relumbrón.

"Si sobrevivo alguna semana más acabo viniendo con tacones", decía la actriz en una de las entrevistas que los aspirantes hacen entre cocinado y cocinado.

"Está siendo una prueba de superación personal de la leche. Lo pienso y digo 'madre mía, me llevaba haciendo la muerta muchos años y vuelvo a la vida gracias a MasterChef", afirmaba algo emocionada.

Pero las lágrimas llegaron después. Tras una cata, Jordi Cruz afirmaba verla muy guapa. "Me estáis puliendo, llegué como una lechuga descolorida y me estáis sacando colorín", respondía ella.

En otra entrevista Blanca Romero se sinceraba sobre cómo han sido sus últimos años. "Yo llevo vida de monte, me pongo el chándal, no tengo espejo en el baño... hacía 10 años que no me maquillaba y que me dedicaba solo al niño", decía emocionada.

"Me gusta recuperar cosas que daba por hecho que estaban perdidas, me gusta mirarme al espejo y verme guapa y decir 'no estás tan acabada'", concluía mientras que en plató todos sus compañeros coincidían en que está deslumbrante.