El día que Buenafuente sustituyó a Wyoming como presentador de 'El Intermedio'

El 3 de diciembre de 2009 ocurrió algo inédito en televisión. Dos presentadores, de dos programas diferentes, que se emitían a horas distintas y que no eran de la misma productora, se cambiaron el puesto. Eso sí, contaban que eran de la misma cadena, La Sexta.

Aquel día, Andreu Buenafuente y Wyoming decidieron coger el puente aéreo de Madrid a Barcelona para intercambiarse sus programas. Mientras que Buenafuente se ponía la frente de El Intermedio y todo su equipo, Wyoming hizo lo mismo con el del presentador catalán.

El origen: por qué sustituyo Buenafuente a Wyoming

"Solo hay una regla. No nos llevamos a ningún colaborador. Yo me iré a su harén y él se sentará con Berto y también con Ana. Yo le dejo mis guionistas y él los suyos. Que yo sepa, no hay precedente", afirmó en su momento Buenafuente.

Buenafuente y Wyoming. LA SEXTA

Todo surgió el día en el que Buenafuente parodió junto a Berto el programa de Wyoming. La respuesta del madrileño no se hizo esperar, y junto a Beatriz Montañez, imitó algunas partes del programa nocturno que emitía La Sexta.

Wyoming, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

Una anécdota televisiva sin precedentes

Los dos presentadores de referencia de la cadena en aquellos años, tras numerosas y animadas provocaciones vertidas en sus respectivos programas, decidieron llevar a cabo ese particular duelo televisivo, algo insólito.

Buenafuente adelantó su horario habitual de trabajo y compartió plató con Thais Villas, Beatriz Montañez, Usun Yoon y Tania Llasera; mientras que Wyoming tuvo que trasnochar para trabajar mano a mano con Berto, Ana Morgade y Joan Eloi.

Buenafuente y el equipo de 'El Intermedio'. LA SEXTA

Una idea que motivó a Antena 3 en sus formatos

El intercambio de presentadores y programas gustó tanto a la audiencia que, años después, Antena 3 lo ha puesto en práctica en varias ocasiones y diferentes formatos.

El 8 de noviembre de 2013 Arturo Valls estuvo al frente de Atrapa un millón, mientras que Carlos Sobera se fue a ¡Ahora caigo!. El 21 de mayo de 2014, Valls repitió, pero esta vez se fue a La ruleta de la suerte y Jorge Fernández, al concurso de las trampillas. Por último, 13 de abril de 2016, Juanra Bonet presentó ¡Ahora caigo! y Arturo Valls, ¡Boom!.