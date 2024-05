Así fue el gran papel de Arkano en 'First Dates' en plan Cupido

Arkano ha sido uno de los grandes protagonistas en Supervivientes. Pero, esta ha sido una de las apariciones mediáticas más importantes del rapero, aunque lo cierto es que el intérprete ya ha formado parte de concursos. Prueba de ello fue su paso por MasterChef Celebrity, aunque sin llegar a alzarse con el premio, y La Voz Kids, donde fue colaborador.

Y es que el músico cuenta con una larga experiencia delante de las cámaras. De hecho, en RTVE llegó a tener sus propios programas como Proyecto Arkano o Ritmo Urbano. Sin embargo, lo que no todo el mundo conoce es que también llegó a participar en First Dates.

Todo ocurrió en 2017, cuando el rapero se convirtió por una noche en Cupido. "Hay una pareja que ha venido a la que le gusta el rap y he venido a conocerlos y a asesorarlos", explicó el músico en aquel momento. Así, a ritmo de versos, intentó animar a la pareja para que todo fuera perfecto.

Arkano durante su participación en 'Masterchef Celebrity'. RTVE

"Quieres que te lo pida con un rap, que no me salga mal. Lo que quiero es que me pongas un coctel tropical, algo que luego me haga estar como fuera o ponme lo que suela tomar Sobera. Lo que tú quieras, no pasada nada, me voy a quedar quieto, siempre con respeto, hasta que me pongas una bebida que sea de récord", cantó en el programa.

Arkano se convirtió en un gran apoyo. Una actitud que ha heredado de su madre. Y es que, de la misma manera que el rapero quiso animar a la pareja, la madre del músico ha sido fundamental para que el intérprete se quede en Supervivientes. Así lo ha explicado recientemente: "La visita de mi madre, la verdad que me ha aportado energía positiva, esperanza y fuerza. Así que, me quedo".