Ángel Cristo Jr. regresa a España tranquilo y desafiante con la prensa

Después de fugarse de los Cayos Cochinos y saltarse el perímetro de seguridad, permanecienco más de tres horas desaparecido, Ángel Cristo Jr. ha sido expulsado de Supervivientes. En su regreso a España, el hijo de Bárbara Rey se ha mostrado tranquilo, sonriente e incluso ha bromeado con la prensa.

El exconcursante, que contaba con un apoyo incondicional por parte del público, parece no arrepentirse de los ocurrido en Honduras, y así lo ha demostrado con su actitud la madrugada de este viernes en su llegada a Madrid.

Varios reporteros y cámaras esperaban a Ángel Cristo, que ha ignorado las preguntas de la prensa sobre su paso por el reality, lo ocurrido con Aurah y la expulsión inminente por falta disciplinaria al saltarse las normas del programa de Telecinco.

El hermano de Sofía Cristo ha tirado también de humor y no ha dudado en vacilar a la prensa, sonriendo pero con un gesto desafiante. Se ha dedicado a acelerar y frenar su paso, algo que ha descuadrado a la prensa y a la vez ha provocado sus risas.

Ángel Cristo no ha soltado en ningún momento el tridente que le ha acompañado durante su experiencia en Honduras. Pero el hijo de la vedette no se ha pronunciado sobre Ana Herminia ni sobre Bárbara Rey, que aseguró que no le ha sorprendido la actitud de su hijo en el programa y garantizó que la demanda contra él sigue adelante.

Antes de subir al coche y con indiferencia sobre todo lo que se ha dicho de él a raíz de su paso por Supervivientes, se ha comido un paquete de galletas.