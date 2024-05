Tras la divulgación de Así es la vida de las primeras impresiones de Bárbara Rey respecto a la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo en Supervivientes, TardeAr ha obtenido nuevas declaraciones de la reconocida vedette.

"Yo después de todo lo que he visto y he vivido no me sorprende nada de Ángel, nada, nada, nada", ha comenzado expresando Rey sobre su falta de asombro ante los acontecimientos.

Sin embargo, ha cuestionado la idea de que su hijo haya orquestado su salida de la isla, acción que terminó con su expulsión del programa: "No se puede defender lo que ha hecho, yo creo que no lo tenía preparado".

Por otra parte, la artista ha confesado que, a pesar de todo, habría deseado la victoria de su hijo: "Yo pienso que a él le venía muy bien ganar. Y el dinero". Además, ha reconocido que su afecto por él seguirá inalterable: "Ángel me puede hacer todo el daño del mundo y no tendremos relación, pero no puedo dejar de quererle".

"Me da igual ya lo que haga Ana Herminia, paso de ella. No me interesa nada"

Respecto a su relación con Ana Herminia, Rey ha expresado su deseo de que la unión entre su hijo y ella perdure: "Espero que le vaya bien con Ana porque si se acaba lo va a pasar muy mal".

Por otro lado, ha recalcado su indiferencia hacia Ana Herminia, afirmando que ya no le interesa lo que haga: "Me da igual ya lo que haga Ana Herminia, yo paso de ella. No me interesa nada".

En cuanto a la demanda hacia su hijo y su pareja por injurias y calumnias, asegura que va "hasta el final, cuando vuelva la recibirá. Eso sigue en marcha".