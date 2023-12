El anuncio real de Navidad de Campofrío lo protagonizan David Nano JR, Alexia Putellas, Carlos Areces, Bnet y Chuty... y Chiquito

La compañía de alimentación Campofrío inquietó a los fans de su tradicional anuncio de Navidad cuando hace un par de días publicaban un spot creado por Inteligencia Artificial, un anuncio en el que una familia cenaba entre clichés de esta época. Pero era todo un truco, una forma de invitar a los espectadores a "reflexionar sobre que aún podemos escribir este libro en blanco que es la inteligencia artificial", según dijeron sus responsables durante la presentación el spot real de Campofrío.

En el anuncio real el spot generado por IA se ve interrumpido por un pequeño incendio. Es entonces cuando aparece el actor Carlos Areces, que ejerce de maestro de ceremonias. "Vaya un anuncio de chichinabo,¿no? Como se nota que no se le ha puesto cariño", dice el actor, que empieza a llamar a diversas personas para aportarle valores.

El primero es el joven David Nano JR, que se hizo famoso por su vídeo viral sobre la familia y su importancia, y a partir de ahí, rostros como las futbolistas Alexia Putellas y Eva Navarro; el cantaor José Mercé; las actrices Malena Alterio y Gloria Ramos; humoristas como Ana Morgade y Fofito o raperos Bnet y Chuty, entre otros.

Para lo que sí se usa la Inteligencia Artificial es para llevar al anuncio a personas muy carismáticas que han sido importantes para la marca y que son muy recordadas con cariño incluso después de fallecidas. Así, aparecen humoristas como Quique San Francisco, Eugenio y Chiquito de la Calzada.

"En este país somos una familia maravillosa, pelín disfuncional, eso sí. Tú saca el tema de la política y yo saco el extintor", reflexiona Carlos Areces con toda la 'familia' ya sentada a la mesa.

Con la mesa de Navidad ya llena de personas reales y de humanidad, la IA toma la palabra para hacer un emotivo discurso: "Estoy aquí para aprender todo de vosotros. Quiero aprender a pelear, pero solo por lo que soñáis…. Aprendo de todo lo que sois, de cómo os comportáis, de cómo os habláis. Porque yo seré lo que vosotros hagáis conmigo. Así que, por favor, alimentadme de lo que os enorgullece antes de que yo os alimente a vosotros de lo que no".

Los responsables de Campofrío querían dejar claro que a la IA se le puede enseñar qué es lo que nos representa, para que aprenda lo que en realidad es importante, más allá de las apariencias.

"Este año nos ha parecido que la Inteligencia Artificial era una buena protagonista, ya que es algo que preocupa a algunos, ilusiona a otros y, en todo caso, es un folio en blanco que aprende de quien le enseña y nos da la oportunidad de elegir qué le enseñamos, alimentándola de lo mejor que tengamos y de nuestra manera de disfrutar de la vida. Y, desde luego, solo había una forma de plantearlo: desde el optimismo de Campofrío", afirmó Juana Manso, directora de Marketing de la compañía.

"Esto es algo nuevo para mí, estoy muy agradecido, nunca lo habría imaginado. Me han tratado super bien y mis compañeros me han hecho sentir muy agusto. Tengo muchos proyectos y estoy muy contento", decía en la presentación David Nano JR. "Mi madre está súper contenta y a mí me encanta porque se da visibilidad a otra España", aportaba Bnet. "La inteligencia artificial hay cosas que no puede decir, porque no tiene corazón", hacía ver José Mercé.