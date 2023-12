Jesús Vázquez recuerda a su madre entre lágrimas: "Me da rabia que no haya visto lo feliz que soy"

Jesús Vázquez abrió su corazón a las participantes de Desnudas por la vida durante el programa emitido en la noche del miércoles en Telecinco. Todas las chicas enseñaron una foto de cuando eran pequeñas, y esperaron lo mismo del presentador.

"Le he dicho a mi marido que me mandara una", explicó. A pesar de resistirse, acabó enseñando la foto mientras lloraba: "Es con mi madre en Galicia".

El gallego no quería hablar del tema, aunque se animó a hacerlo. "Cuando pierdes a un ser querido es muy difícil superarlo", comenzó a relatar. "Mi madre murió hace muchísimos años y siempre pienso que lo he superado, pero cuando veo una foto de ella me derrumbo".

Tras afirmar que es algo que no se supera nunca, expuso sus sentimientos: "Lo que más rabia me da es que no haya visto lo feliz que soy ni haya conocido a Roberto -su marido-".

Todas las participantes le dieron ánimos, algo que recibió con alegría y genitleza. Sonrió, levantó los brazos y ordenó a las chicas que se marchasen a ensayar.