Angy Fernández, ante su candidatura al Benidorm Fest: "¡Basta de ponerme yo barreras, voy a hacer todo lo que me gusta!"

La presentación de los 16 aspirantes seleccionados por el jurado profesional designado por RTVE para participar en el Benidorm Fest, de entre las 825 propuestas recibidas este año, dejó algunas sorpresas. Si por algo se ha caracterizado este festival, con el que se elige al artista y la canción que representará a España en Eurovisión 2024, es por la mezcla de artistas consagrados y noveles participan, nombres que ya se conocen y otros que ya nunca son desconocidos.

La actriz y cantante Angy Fernández fue uno de los nombres ya más conocidos por el público.

Finalista de la primera edición española de Factor X, muy recordada por su papel de Paula en la serie de Antena 3 Física o química y ganadora de Tu cara me suena, recibió una sonada ovación cuando su nombre fue anunciado en Teatro de la Alameda de Sevilla, donde RTVE celebró la presentación de candidaturas, entre las que también estaban las de Miss Caffeina o María Peláe, además de Almácor, Dellacruz, Lérica, Mantra, Marlena, Nebulosa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, St. Pedro y Yoli Saa.

Hablamos con la artista sobre su camino hasta esta aventura intensa que es participar en el Benidorm Fest y, si el público y el jurado lo deciden, ir al 68º edición del Festival de la Canción de Eurovisión, a Malmö, Suecia, el 11 de mayo.

"Cuando salí y hubo ese aplauso me entraron ganas de llorar", decía Angy, que, como todo lo que brilla, ilumina sin darse cuenta de su propio brillo. "Después de unos años buenos y malos esto ha sido un paso para superar mi miedo, mis inseguridades, porque aunque todos las tenemos, a mí eso me pesa mucho, pero ver que la gente se vuelca tanto… incluso en Twitter", contaba la cantante, emocionada por el buen recibimiento de su candidatura.

"Que te dicen 'ten cuidado en Twitter' y lo primero que haces es meterte y aún no he visto un mal comentario", afirmaba contenta. Para la artista de 33 años lo que más le pesaba para presentarse al Benidorm Fest, algo que le pedían sus fans, eran los prejuicios, la afección que eso pudiera tener en su carrera como actriz.

"Me daba reparo porque yo esta a empeñada en ser actriz, pero ¿por qué no ser actriz y cantante? Se puede separar. ¡Basta de ponerme yo barreras y voy a hacer todo lo que me gusta!", afirmaba Angy

Pero antes, necesitaba encontrar un tema que la convenciera, con la que se sintiera a gusto, que la representara y reflejara lo que ella es. "Hice una canción con otros productores, pero era muy pop, algo que fuera a sonar mucho, a todos nos pasa eso de buscar algo que suene mucho, popular, pero quería buscar algo que fuera yo", explicaba, así que sobre el tema con el que competirá, de lo que aún no puede hablar pues son aún inéditos, solo pudo decir que es "más rollo rockero con momentos pop".

Va bien apadrinada, pues los compositores de su tema, que lleva letra de la propia Angy, son Thomas Gustafsson (su canción Euphoria ganó con Loreen el Eurovisión de 2012), Henrik Lundberg y Dino Medanhodzic.

"Cuenta mi proceso, mi miedo de enfrentarme al escenario y a la vida y cómo la canción me lleva a ver que sí puedo", explica Angy sobre el contenido, el mensaje de su tema.

Estos días en Sevilla la cantante ha podido coincidir con participantes de las dos anteriores ediciones del Benidorm Fest. "Todos me han dicho que ha sido una gran experiencia, que les ha ido muy bien. Pero no había actores que se hubieran presentado, así que yo no lo acababa de ver. Es algo bueno, no resta a la faceta de cine y televisión, y quiero que no haya prejuicios con eso y si siento un precedente, mejor", decía esperanzada.

"Mis niveles de ansiedad, pensando en ir a Eurovisión, para bien, son altos", decía medio en broma, medio en serio. "Estoy pensando en eso y es tan fuerte… tengo que estar preparada mentalmente y si ocurre lo voy a dar todo", remataba.

Sobre su popularidad, ser más conocida que alguno de sus rivales, no cree que sea un factor a tener en cuenta. "No creo que yo tenga más posibilidades por ser más conocida. Los eurofans son de elegir la canción que crean que es la mejor y todo el mundo dice que este año hay temazos".

Acostumbrada a las tablas (ha hecho muchas giras, musicales y producciones teatrales) es raro pensar que le diera reparo enfrentarse a un escenario con lo musical, pero lo percibe de un modo diferente, tal como ella explicaba. "Lo de actuar me apasiona también, pero la música me ha creado mucho pánico escénico, cosa que en el teatro no me ha pasado. En Tu cara me suena no me pasaba, pero porque interpretaba a un personaje, como que me cubría", hace ver.

En todo proceso que rodee a Eurovisión se producen los llamados 'eurodramas', cuando los más acérrimos eurofans, muy activos e igualmente críticos y aduladores en redes sociales, encuentran un tema de discusión o disgusto. A Angy, la posibilidad de estar en el centro de uno de esos ‘eurodramas’, le parece superable. "Me lo planteo con humor, yo soy muy de reírme de mí misma", revelaba.

En un gesto de madurez y naturalidad que la honra y la ennoblece, Angy explicaba que se está preparando también mental y emocionalmente para los intensos meses que quedan hasta febrero, cuando se celebre el Benidorm Fest. "Estoy hablando con la psicóloga y preparándome”, revela, sin miedo a los haters. "La gente me dice cierra el Twitter, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Si quiero contestar a los fans… si las críticas son educadas o graciosas, están bien", apuntaba.

En esto de la fama, que a veces es como la niebla que hace perder un camino, ella tiene sus propios luceros, las personas que le permiten mantener los pies en el suelo, que son "amigas de toda la vida, que están en Mallorca; mi madre, que además es crítica, cuando le dije que me iba a presentar me dio un poco de miedo; mi amigo Beltrán, que es eurofan; mi mánager, que le dije que lo quería intentar y me dijo, 'ahí estoy'"...

El próximo 14 de diciembre se conocerán y podrán oírse por primera vez las canciones de cada participante y comenzará la selección, que culminará con la competencia sobre el escenario de Benidorm.

Será en dos semifinales los días 30 de enero y 1 de febrero. En cada semifinal competirán ocho canciones y las cuatro mejores de cada gala pasarán a la gran final, el 3 de febrero, contando con la opinión de la audiencia y de un jurado profesional. Finalmente, ocho canciones lucharán por ganar el micrófono de bronce y representar a España en Suecia.