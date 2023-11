Angy Fernández en la lista de los 16 participantes del Benidorm Fest 2024, que aspirarán a Eurovisión

El Benidorm Fest 2024 recibió una avalancha de candidaturas para esta edición, 825 propuestas de compositores, cantantes y bandas (frente a las 455 enviadas el año pasado) que querían optar a participar en el festival con el que se elige al que será el representante de España en Eurovisión 2024, que se celebrará en Malmö el próximo 11 de mayo.

RTVE ha presentado en Sevilla a las y los 16 artistas que han sido seleccionados por un jurado profesional para participar en la tercera edición del Benidorm Fest, cuya final se celebrará el sábado 3 de febrero en Benidorm.

Pero antes, las 16 propuestas tendrán que competir en el escenario de Benidorm. Será en dos semifinales los días 30 de enero y 1 de febrero. En cada semifinal competirán ocho canciones y las cuatro mejores de cada gala pasarán a la gran final, contando con la opionión de la audiencia y de un jurado profesional. Finalmente, ocho canciones lucharán por ganar el micrófono de bronce y representar a España en Suecia.

Las entradas para el Benidorm Fest, se podrán adquirir desde el 4 de diciembre para la primera semifinal, el 11 de diciembre para la segunda y para la final el 18 de diciembre. Todas las entradas se pueden adquirir en la tienda oficial del Benidorm Fest.

Los artistas elegidos para el Benidorm Fest 2024

Esos son las 16 propuestas:

César Vallejo, director de la selección para el Benidorm explicó que este año hay "estilos musicales que no ha habido hasta ahora en una selección para Eurovisión, por lo que seguimos abriendo puertas. Trabajamos con la idea de que el Benidorm Fest tiene que ser un escaparate de la música que se hace en España, con toda su diversidad y pluralidad. El 14 de diciembre se conocerán las canciones de cada participante.

Antes de la presentación de los nuevos canditatos Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest 2023, cantó Ay Amor, su nuevo y emotivo tema, una canción popular rescatada del folkore asturiano. También actuaron Alice Wonder, Sharonne, Karmento...

¡Vamos allá la Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb)! 🕊



La ganadora del #BenidormFest 2023 se sube al escenario del Teatro Alameda de Sevilla e interpreta "Ay Amor"#BenidormFest2024 | #ElFestivalQueQuieres



⭕https://t.co/6OYAYhPFRP pic.twitter.com/tIrkkJF6BF — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) November 11, 2023

Los nuevos candidatos:

Almacor

Alicantino, cantante, compositor de música urbana y lleva desde 2019 subiendo sus canciones a Internet. "Me enamoré del formato porque descubrí nuevos artistas, como Rigoberta y espero traer al festival el género urbano", dijo el joven artista.

Angy Fernández

Cantante y actriz, interpretó a Paula en Física o química y fue finalista de Factor X. "Me emociono...", dijo nada más salir la joven, ante el aplauso entregado del público. "Llevo años escuchando que cuando me tocaba a mí y tenía miedo porque quería dedicarme a ser actriz, pero ¿por qué no hacer las dos cosas?", hizo ver.

Dellacruz

Cantante y compositor de Santa Cruz de Tenerife. Artista de Pop Urbano, ha compuesto para Sergio Dalma o Twin Melody. "Tengo los nervios a flor de piel, pero vamos para arriba a darlo todo. Trabajé la canción con mucho cariño y me daba la sensación de que podía pasar algo y cuando me dieron la noticia... feliz", decía el artista.

Jorge González

La conocimos en OT 2006, pero después ha estado en La Voz y Tu cara me suena, donde fue ganador. "Yo también soy eurofan y esto lo voy a vivir a tope", aseguró el cantante.

Lérica

Toni Mateo y Juan Carlos Arauzo. Uno de los dúos más escuchados por redes sociales, gaditanos, con 14 discos de platino y han compuesto para Luis Fonsi o Manuel Turizo. "El Benidorm Fest es uno de los mejores festivales y nos encanta la comunidad que se ha creado, el revuelo... lo estamos disfrutando como dos niños pequeños", aseguraron, porque esto es "un reto en su carrera, salir de la zona de confort".