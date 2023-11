Vicente Vallés, viral en redes por los 3 minutos de vídeos de hemeroteca sobre la amnistía: "Nada de esto ha ocurrido"

El periodista Vicente Vallés se ha hecho viral por una pieza periodística emitida en Antena 3 Noticias 2 que tiraba de hemeroteca para poner de manifiesto las incoherencias de la futura ley de amnistía y de una nueva falta a sus propias palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aseguró que nunca habría amnistía y que ésta no era constitucional.

La pieza comenzaba con Vallés diciendo: "Esa amnistía inconstitucional, ahora es plenamente constitucional y se pretende que los ciudadanos olviden lo que ocurrió y lo que supuso el proceso independentista. Quien firma esa ley aspira a que olvide todo lo que van a ver. Gracias a la amnistía, nada de esto ha ocurrido".

A continuación se pasaba un vídeo en el que se mostraba el referendum ilegal, por el que fueron condenados varias personas que lo instigaron, los disturbios que ocurrieron en torno a esa consulta ilegal, la declaración de independencia fallida, la aplicación del artículo 155 de la constitución, los disturbios violentos en Cataluña, la prisión para los instigadores del procés y la huida de Puigdemont, el indulto a los condenados...

"La amnistía se aprobará, a pesar de que durante años, quienes desde el Gobierno auguran hoy que es constitucional, hasta el 23 de julio pretendían convencer a los españoles de lo contrario", decía Vallés, para después poner vídeos de Pedro Sánchez y otros miembros del PSOE asegurando que Puigdemont sería juzgado, que la amnistía "no tiene cabida en el orden constitucional" y otras sentencias en contra de lo que ahora sí defienden para poder gobernar.

Vicente Vallés destroza al PSOE y retrata su hipocresía con la amnistía. Este es un vídeo que todo el mundo tendría que ver. pic.twitter.com/941PqfAg0r — Pedro Otamendi 🇮🇱 (@PedroOtamendi) November 13, 2023

"La amnistía no cabe", "eso no es planteable en un estado constitucional, porque sería suprimir el poder judicial", "no va a haber amnistía ni referéndum", decían miembros del gobierno, tal como se mostraba en el vídeo.